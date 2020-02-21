Фото: ИА «Башинформ» Минобр: Башкирия - лидер в стране по организации ОГЭ среди девятиклассников в 2019 году Фото: ИА «Башинформ»

﻿Республика заняла первое место в стране по организации проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) среди девятиклассников в 2019 году. Об этом сообщил министр образования Башкирии Айбулат Хажин.

В 2019 году Рособрнадзор впервые проводил рейтингование регионов по организации и проведению ОГЭ, по итогам которого Башкортостан занял первое место среди регионов России по технологичности проведения и профилактики улучшения в ходе основного государственного экзамена.

﻿Министр также сообщил, что по итогам 2019 года в государственной итоговой аттестации девятых классов наблюдается тенденция повышения среднего балла. Отмечено, что семь предметов из 13 вышли в средние российские значения.

Что касается результатов ЕГЭ, по словам Хажина, по большинству учебных предметов 2019 года наблюдался рост средних баллов 0,4 до 6,8 балла. Кроме этого по девяти учебным предметам из 14 результаты выше среднероссийских.

В 2019 увеличилось количество стобалльников: с 58 до 111 работ в 2019 году. 84 выпускника школ, набравшие 100 баллов по итогам ЕГЭ, поступили в ведущие вузы городов страны: Москву выбрали 52 человека, Санкт — Петербург — 18, Казань — 12, Оренбург и Ростов — по одному.

В разрезе специальностей: 56 стобалльников выбрали напрвлание IT и инженерию, 26 — врачебная специальность, пять — юридическая, химические технологии — восемь, нефтяная отрасль — семь, экономическая — семь. В республике осталось 18 детей: Медуниверситет выбрали девять, УГНТУ — четверо, УГАТУ — трое, БГУ — двое.

﻿«За каждого «стобалльника» надо бороться, чтобы после обучения в вузах других регионов они возвращались в родную республику, – сказал Радий Хабиров. – Опыт их учителей надо тиражировать, а самих педагогов необходимо поощрять».

Айбулат Хажин также рассказал о продвижении региона в мировых образовательных рейтингах, таких как PIRLS, TIMSS, PISA, участии школьников и педагогов Башкирии в международных исследованиях. По его словам, если для системы образования России стоит задача войти в десятку лучших практик мира, то для республики – быть на первых позициях в стране.

И.о. ректора Института развития образования РБ Азат Янгиров доложил о предстоящих изменениях в работе учреждения и о повышении квалификации педагогов.

«Действуйте по-современному, перестройте работу института по новым требованиям, чтобы все новации носили прикладной характер, – отметил Радий Хабиров. – А сейчас, на первом этапе необходимо провести ремонт в общежитии для педагогов, приезжающих в Уфу на учёбу».