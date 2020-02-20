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В уфимском сквере «Волна» установят мемориальный комплекс и благоустроят озеро

ОБЩЕСТВО
Фото: ufacity.info

В уфимском сквере «Волна» установят мемориальный комплекс и благоустроят озеро Фото: ufacity.info

В Уфе прошло совещание, на котором обсудили реконструкцию сквера «Волна» в микрорайоне Затон.

В рамках предстоящей реконструкции предусмотрено благоустройство озера: его очистка, установка пешеходного мостика, обустройство пешеходных дорожек вокруг озера и установка террасы, сообщает пресс-служба мэрии.

В южной части будет организовано кафе на открытом воздухе и места для отдыха. Парковку предполагается организовать по улице Ахметова и частично по улице Ирендык.

После завершения основных работ строители должны приступить к благоустройству прилегающей территории. А также здесь планируется собственный мемориальный комплекс для торжественных мероприятий.

За прошлый год в сквере «Волна» были обустроены велодорожки и прогулочные тротуары, открылась универсальная спортивная площадка. Помимо традиционного обустройства входной группы, освещения, парковых скамеек и урн в сквере «Волна» появилось несколько зон: для Workout и паркура, скейтпарк и детский «Автогородок», который поможет запомнить правила дорожного движения юным уфимцам. Также в сквере появился собственный сценический комплекс.

ИА «Башинформ»
Теги: благоустройство
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