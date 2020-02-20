Уфимцев приглашают на бесплатные мастер-классы по кинопроизводству

Фото: Валерий Шахов











Фото: Валерий Шахов

Уфимцев приглашают принять участие в бесплатных мастер-классах по кинопроизводству. Первая такая встреча с участием известных представителей мира кино состоится в Уфе уже 24 февраля в пространстве Мегалаб. Среди них режиссеры Айнур Аскаров и Роман Пожидаев, резиденты «KINOBI.STUDIO» Илья Куклин и Михаил Ерёмин, директор фильмов киностудии «Башкортостан» Алина Шакирова и другие.

Как рассказал на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» один из организаторов мастер-классов Руслан Насибуллин, образовательный проект возник в рамках подготовки к проведению Уфимского молодежного фестиваля короткометражного кино «Сияние». Он состоится в столице республике с 21 по 26 апреля и впервые за шесть летсуществования выходит на международный уровень.

«До фестиваля осталось чуть больше двух месяцев. На сегодняшний день мы получили более полутора тысяч заявок, и чтобы конкурсанты смогли доработать свои короткометражки, а все желающие — приобщиться к миру кино, мы проведем в Уфе восемь мастер-классов. Надеемся, что наши опытные спикеры помогут приобрести все необходимые знания в сфере кинопроизводства, чтобы воплотить задумки в жизнь и снять свое кино», — рассказал Руслан Насибуллин, выступающий также генеральным директором фестиваля «Сияние».

Мастер-классы будут проходить с 24 по 27 февраля каждый день с 17 до 19 часов и с 19 до 21 часа. Их участникам будет представлена возможность попробовать себя в качестве автора сценария, режиссёра, звукорежиссёра, оператора или монтажера. Как уже отмечалось ранее, участие в мастер-классах бесплатное, но для этого нужно заранее зарегистрироваться. Это можно сделать на официальных страницах фестиваля в соцсетях.

Желающие построить карьеру в киноиндустрии, могут зарегистрироваться на участие не только в мастер-классах, но и в ходе самого фестиваля «Сияние». Представить свои работы на конкурсный отбор могут молодые люди от 14 до 25 лет, независимо от страны проживания. Для этого до 22 марта нужно подать заявку на сайте кинофестиваля или на странице фестиваля на сайте filmfreeway.com.

В рамках фестиваля планируются: конкурс короткометражных фильмов, встречи с кинодеятелями, паблик-токи и площадки для нетворкинга. Кроме того, кинофестиваль не предполагает каких-либо оргвзносов, участие в нем бесплатное.

Более 100 участников, прошедших отбор, будут приглашены на очный этап фестиваля в Уфе. Каждому из них полагается бесплатное проживание и культурно-образовательная программа.

В ходе фестиваля профессиональное жюри проведёт отбор победителей по 20 номинациям. Лучшие фильмы будут отмечены денежными сертификатами, а увидеть их участники и зрители смогут на большом экране на церемонии закрытия фестиваля.

«Мы хотим помочь молодым ребятам развить творческие способности в сфере кино, стимулировать их к активному участию в жизни города, страны, мира и создать пространство, в котором они смогут обмениваться идеями и получить практический опыт. Уже сейчас мы получили более полутора тысяч заявок со всего света, и с нетерпением ждём встречи с финалистами в Уфе», — отметил генеральный директор фестиваля.

Руслан Насибуллин также рассказал, как его команде удалось вывести региональный кинофестиваль на международный уровень. По его словам, это стало возможным благодаря гранту на сумму 2,5 млн рублей от Росмолодежи.

«Нам удалось заручиться поддержкой киностудии «Башкортостан» и республиканского Министерства молодёжной политики и спорта, это дало нам серьёзную поддержку. Ну и, конечно же, грамотно составленный проект фестиваля. Все это помогло нам выиграть грант на такую большую сумму. На эти деньги можно было бы организовать фестиваль в Москве, но для нас было принципиально провести его в Уфе, там, где он зародился. Уфа — наша родина, и родина многих других талантливых молодых людей, которым нужна поддержка», — признался Руслан Насибуллин.