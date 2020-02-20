Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.68 ↓

EUR 68.78 ↑

20 февраля Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров: «Восстанавливать речное хозяйство будем шаг за шагом»

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров: «Восстанавливать речное хозяйство будем шаг за шагом» Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил уфимский Судоремонтно-судостроительный завод. Руководитель региона осмотрел производственные мощности уникального для республики предприятия и поднялся на борт ремонтируемого теплохода «Чайка».

Радий Хабиров поручил довести ремонт судна до логического завершения. 1 мая корабль должен открыть летнюю навигацию, его пассажирами станут ветераны речного флота.

«Набирайте команду, решайте вопрос с лицензией на пассажирские перевозки, – поручил глава региона. – Заказы для вас мы найдём. Планируем, например, организовать несколько речных прогулок для семей ветеранов Великой Отечественной войны».

По словам речников, «Чайка», рассчитанная на 150 пассажиров, станет самым крупным башкирским судном в навигации 2020 года. Пока теплоход будет курсировать в пределах Уфимской агломерации, однако в планах – более протяжённые маршруты.

Радий Хабиров поинтересовался состоянием береговой инфраструктуры. Как рассказал директор завода Руслан Салихов, в настоящее время предприятие переживает тяжёлые времена – практически вся группа компаний, в которую входит завод, находится в стадии банкротства. Совместно с Минземимущества РБ судостроители разработали программу, подразумевающую выход из этой процедуры и запуск летней навигации.

Радий Хабиров подчеркнул, что республика не бросит речной флот на произвол судьбы. На повестке дня – возвращение в собственность пароходства теплоходов «Башкортостан» и «Мулланур Вахитов», принадлежащих частным лицам. Этот вопрос в разговоре с руководителем региона подняли сотрудники предприятия.

«Восстанавливать речное хозяйство будем осторожно, шаг за шагом, без спешки, – отметил Радий Хабиров. – Главное, что всю ту «нечисть», которая суетилась вокруг нашего флота, мы прогнали. Возбуждены уголовные дела, предстоит большой ряд следственных действий. Будем работать».

ИА «Башинформ»
Теги: транспорт
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Стало известно о состоянии девочки, выжившей в ДТП, в котором погибли ее родители
10-летняя девочка, выжившая в страшном ДТП, в котором погибли ее родители, находится в крайне тяжелом состоянии. Как сообщал «Башинформ», авария произо
Тройное счастье: в Уфе из перинатального центра выписали первую в Башкирии тройню
Сегодня в Уфе из республиканского перинатального центра выписали первую в 2020 году тройню. Дети родились 3 февраля и все это время находились в клинике
Уже в марте в Уфе может появиться улица имени «тренера золотой мечты» Сергея Михалева
Глава Башкирии Радий Хабиров ускорит процесс принятия решения о наименовании уфимской улицы в честь «тренера золотой мечты» Сергея Михалева. После хоккей
Уфа тает: пять автомобилей пострадали в результате падения снега и наледи с крыш
В Уфу снова пришло аномальное тепло. Вслед за обильными снегопадами в столице Башкирии потеплело до +1 градуса, идет дождь. 19 февраля на улицах города з
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть