Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров: «Восстанавливать речное хозяйство будем шаг за шагом» Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил уфимский Судоремонтно-судостроительный завод. Руководитель региона осмотрел производственные мощности уникального для республики предприятия и поднялся на борт ремонтируемого теплохода «Чайка».

Радий Хабиров поручил довести ремонт судна до логического завершения. 1 мая корабль должен открыть летнюю навигацию, его пассажирами станут ветераны речного флота.

«Набирайте команду, решайте вопрос с лицензией на пассажирские перевозки, – поручил глава региона. – Заказы для вас мы найдём. Планируем, например, организовать несколько речных прогулок для семей ветеранов Великой Отечественной войны».

По словам речников, «Чайка», рассчитанная на 150 пассажиров, станет самым крупным башкирским судном в навигации 2020 года. Пока теплоход будет курсировать в пределах Уфимской агломерации, однако в планах – более протяжённые маршруты.

Радий Хабиров поинтересовался состоянием береговой инфраструктуры. Как рассказал директор завода Руслан Салихов, в настоящее время предприятие переживает тяжёлые времена – практически вся группа компаний, в которую входит завод, находится в стадии банкротства. Совместно с Минземимущества РБ судостроители разработали программу, подразумевающую выход из этой процедуры и запуск летней навигации.

Радий Хабиров подчеркнул, что республика не бросит речной флот на произвол судьбы. На повестке дня – возвращение в собственность пароходства теплоходов «Башкортостан» и «Мулланур Вахитов», принадлежащих частным лицам. Этот вопрос в разговоре с руководителем региона подняли сотрудники предприятия.

«Восстанавливать речное хозяйство будем осторожно, шаг за шагом, без спешки, – отметил Радий Хабиров. – Главное, что всю ту «нечисть», которая суетилась вокруг нашего флота, мы прогнали. Возбуждены уголовные дела, предстоит большой ряд следственных действий. Будем работать».