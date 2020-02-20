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Свадьба в день четырех двоек: в Башкирии сегодня супругами стали более 260 пар

ОБЩЕСТВО

Сегодня в красивую дату 20.02.2020 свои отношения в ЗАГСах Башкирии зарегистрировали более 260 пар, сообщает Министерство семьи, труда и соцзащиты населения республики.

В Уфе брак заключили около 100 молодых пар.

Ранее агентство сообщало о большом наплыве желающих сочетаться браком в «день четырех двоек». Молодожены считают подобные «зеркальные даты» магическими, веря, что в эти дни заключаются самые крепкие и счастливые браки.

Следующим отличным вариантом дня свадьбы считается предстоящая суббота 22.02.2020.

Гульфия Акулова
Теги: ЗАГС, заключение брака
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