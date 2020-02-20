Зарина Гайсина: «Я вернулась в Уфу, потому что почувствовала, что нужна»

Уфимка Зарина Гайсина, известный рилайтер, а сейчас — исполнительный директор благотворительного фонда «Изгелек» в эксклюзивном интервью агентству «Башинформ» рассказала о причинах отъезда из Башкирии и мотивах возвращения.

Зарина Гайсина 10 месяцев проработала в Сочи, на одном из курортов.

«Мне было интересно съездить, это, можно сказать, профессиональный вызов. Это богатый регион, в который вкладывают очень много денег. Там во время сочинской Олимпиады размещалась олимпийская деревня, проходили соревнования по нескольким видам спорта. Вот это ощущение гигантской стройки, которая была там в преддверии 2014 года, меня и привлекло», — рассказывает Зарина.

- Какой кажется Башкирия издалека?

— Издалека она мне кажется такой… Немного местечковой, провинциальной. Я жила и работала на территории курорта, куда приезжали люди со всей России и со всего мира. Я почувствовала, какие они открытые, раскованные, свободные, более платежеспособные. Много иностранцев, и в их окружении чувствуешь себя человеком мира. И кажется, там больше «движухи».

После отъезда я некоторое время продолжала следить за новостями с родины по новостям в Facebook, а потом просто поняла, что мне уже не интересно. Вопросы, которые обсуждались, казались какими-то мелкими, незначительными.

Я очень сильно скучала по родным, близким, друзьями. Не хватало широких социальных связей. В Уфе, кажется, ты знаешь всех и все знают тебя, многие вопросы решаются значительно легче и быстрее. В Сочи пришлось нарабатывать связи с нуля, доказывать, что ты стоящий профессионал.

Стоит отметить, что там ценят как раз личные компетенции, а не то, чей ты друг или родственник. И высоко оценивают квалификацию, и конечно, это несомненный плюс: потому что это заставляет тебя собраться и быть более конкурентноспособным.

— Какие плюсы переезда в Сочи вы можете назвать?

— Как в любом другом регионе, в Сочи есть свои плюсы и минусы. Также они есть и в Уфе. Плюсы Сочи — это великолепная природа, мягкий тёплый климат, развитая инфраструктура, правильно спроектированные территории, благоустройство, освещение, иллюминация. Это крупнейшая олимпийская стройка, тут и сравнивать с Уфой сложно.

После Сочи родной город кажется серым, безликим, с тяжелым свинцовым небом. В Уфе есть несколько красивых улиц, а остальная Уфа — это грязь и серость.

Но несмотря на это в Уфе есть свои неоспоримые плюсы. Помимо друзей, родственников, связей, здесь гораздо лучше обстоят дела с медициной, со здравоохранением и системой образования. Как минимум, среднего: я могу судить по своей дочери — сочинские педагоги значительно уступают уфимским, школы в Уфе сильнее.

-Почему вы вернулись?

— Контракт у меня был бессрочный. Но решение о возвращении пришлось принять во многом из-за дочери: в горах у нее начали развиваться признаки горной болезни: появилась гипоксия и аритмия. И когда она прошла лечение у кардиолога, он нам настойчиво посоветовал либо спускаться куда-то вниз в Сочи, либо переезжать. Надо сказать, что зимой найти работу в центральном Сочи нереально. Он живет сезонной жизнью и вне отпусков жизнь там замирает.

Выбрала Уфу. Вернулась, потому что очень хотела вернуться домой моя дочь, у которой здесь друзья. А меня пригласили на работу в фонд «Изгелек». На мой взгляд, это благое дело — помогать людям, которые нуждаются. Кроме того, в приглашении на работу домой я увидела кармический знак: Уфа меня ждёт, Уфе я нужна. Потому что до переезда в Сочи у меня сложилось впечатление, что мои компетенции дома не востребованы. Это стало на самом деле одной из причин, почему я легко уехала.

- Есть ли у Уфы, Башкирии шансы выиграть схватку за «мозги» с Москвой и Питером?

— С этими двумя столицами не все так однозначно. Я много разговаривала со специалистами, которых привлекли на работу в Сочи на хорошую зарплату, хорошие условия.

Многие из них не рассматривают Москву и Питер как место, где они хотели бы работать.

Есть несколько причин. Москва слишком большой город, в котором очень много времени уходит на дорогу. И профессионалы высокого класса просто не хотят проводить свою жизнь в пробках. Что касается Питера, многие знакомые жаловались на отсутствие солнца, там колоссальный дефицит витамина Д, высокая влажность. У людей, особенно если есть какие-то проблемы со здоровьем, начинаются разные осложнения. Питер не всех располагает к тому, чтобы в нем жить и радоваться.

Кстати, магнитом теперь являются не только столицы. Конкуренцию им составляют Сочи, Краснодар, который сейчас развивается бурными темпами, Новосибирск, Казань.

Чем они привлекательны? Во-первых, в этих городах развитая инфраструктура, хорошая транспортная доступность. Многие регионы, привлекая специалистов, помогают решить вопрос с жильем, пусть временным. Развита культурная составляющая, потому что такие люди, как правило, хотят свой досуг проводить интересно. Достойный уровень медицины и образования — по сути, это те преимущества, которые привлекают людей.

Я переехала в Уфу зимой — и что я увидела? Грязный снег, ледяные тротуары. Какая-то беда с общественным транспортом, я совершенно не могу понять как добраться из одной части города в другую. Я поняла, как у нас в городе пахнет — меньше, чем за год привыкла к чистому сочинскому воздуху. Я там ни разу не болела, а дома сразу загрипповала. И я вернулась в родной город, здесь мои друзья. А если на моем месте окажется новый человек, который приехал сюда работать? Что он увидит?

- Что, по-вашему, надо сделать Уфе, чтобы она стала привлекательной для переезда?

— Надо стать человекоцентричным городом. Пока, мне кажется, это город чиновников и во имя чиновников. Я думаю, почему люди ездят отдыхать в Казань или в Сочи? Там человек — мера всего. Все строится, создается, разрабатывается исходя из того, что собственному жителю и гостю города будет удобно, красиво, комфортно. В Сочи многое радует глаз, и над этими объектами действительно работают. Там можно «селфиться» каждые три метра, потому что: вот уютный маленький дворик, необычный фасад, красиво выстриженные кустарники или деревья, клумба, мост, входная группа, остановка. Работает понятная навигация, сервисы, которые помогают сориентироваться в городе. Там все сделано для того, чтобы человеку было удобно, и он захотел там жить, тратить деньги.

К такому отношению к своим гражданам надо стремиться, и тогда к нам поедут из других регионов. И это может стать нашим конкурентным преимуществом: комфорт жителей. И тогда, чтобы все это почувствовать, не придется ехать в Москву.

Нам не надо выдумывать что-то новое, повторять за кем-то. У нас есть своя богатая история, культура. Необходимо поддерживать то, что есть, развивать современное искусство. Почему едут в Казань? В свое время они очень хорошо поработали над всеми аспектами — и инфраструктурой, и дорогами, и историей, и культурой, чтобы стать понятнее и интереснее всем.

Нам, скорее всего, не стать туристической Меккой, куда поедут со всего мира. Но Уфа может стать комфортным городом, в котором захочется жить и растить детей.