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В Башкирии детей в школе накормили сырками с плесенью; вмешался глава района

ОБЩЕСТВО
Фото: Правительство РБ

В Башкирии детей в школе накормили сырками с плесенью; вмешался глава района Фото: Правительство РБ

В Абзелиловском районе республики детей в школе накормили заплесневелыми сырками. Как рассказали сегодня на «Образовательном часе», поставщик доставил в школу села Янгельский сырки сроком годности до апреля 2020 года. В школе комиссия вскрыла один глазированный сырок и никаких признаков плесени не обнаружила. Сырки раздали детям, 55 из них оказались заплесневелыми, поэтому открытые сырки выбросили, остальные вернули поставщику.

Позже поставщик взамен сырков привез в школу вафли. Жалоб на здоровье или отравления среди обучающихся не было.

В ситуацию вмешался глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков. ﻿Он провел собрание с директорами школ, позже — с поставщиками, где было принято решение не сотрудничать с производителем данной продукции.

«Надо поручать разрывать контракты. Кто там поставщик — выясняйте, чтобы было на контроле. Перевернуть все. Никаких разговоров не примем. Один раз такое случается — все, мы с ними больше не работаем. На следующий образовательный час предоставьте мне доклад, что там происходит. Этого поставщика быть там не должно», — прокомментировал ситуацию глава Башкирии Радий Хабиров.

Тема школьного питания в республике стоит остро. В городе Кумертау накормили детей шоколадными батончиками и печеньем, которые не входят в перечень продуктов питания для детей. Продукты впоследствии заменили.

ИА «Башинформ»
Теги: Обрчас, школьное питание, детское питание
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