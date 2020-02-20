В Уфе возобновляется троллейбусное движение по маршруту №18 - до поселка 8 Марта
Фото: Олег Яровиков
В Уфе возобновляется троллейбусное движение по маршруту №18 - до поселка 8 Марта Фото: Олег Яровиков
С 21 февраля в Уфе возобновляется троллейбусное движение по маршруту №18 «Центральный рынок — поселок 8 Марта», сообщили в пресс-службе столичного МУЭТа.
Движение по маршруту №18 приостановили в 2010 году из-за ремонта и строительства дорог.
«Возобновление движения по этому маршруту направлено на организацию перевозок пассажиров в «час пик», а также на снятие напряженности на рынке городских перевозок в целом. Ежедневно будет осуществляться три рейса утром и три рейса вечером двумя вагонами троллейбуса», — прокомментировал агентству «Башинформ» замначальника транспортного управления по эксплуатации МУЭТ Уфы Руслан Аблаев.
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В Уфе возобновляется троллейбусное движение по маршруту №18 - до поселка 8 Марта
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