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В Уфе возобновляется троллейбусное движение по маршруту №18 - до поселка 8 Марта

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе возобновляется троллейбусное движение по маршруту №18 - до поселка 8 Марта Фото: Олег Яровиков

С 21 февраля в Уфе возобновляется троллейбусное движение по маршруту №18 «Центральный рынок — поселок 8 Марта», сообщили в пресс-службе столичного МУЭТа.

Движение по маршруту №18 приостановили в 2010 году из-за ремонта и строительства дорог.

«Возобновление движения по этому маршруту направлено на организацию перевозок пассажиров в «час пик», а также на снятие напряженности на рынке городских перевозок в целом. Ежедневно будет осуществляться три рейса утром и три рейса вечером двумя вагонами троллейбуса», — прокомментировал агентству «Башинформ» замначальника транспортного управления по эксплуатации МУЭТ Уфы Руслан Аблаев.

Галина Бахшиева
Теги: МУЭТ, троллейбус
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