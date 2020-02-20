Движение по маршруту №18 приостановили в 2010 году из-за ремонта и строительства дорог.

С 21 февраля в Уфе возобновляется троллейбусное движение по маршруту №18 «Центральный рынок — поселок 8 Марта», сообщили в пресс-службе столичного МУЭТа.

В Уфе возобновляется троллейбусное движение по маршруту №18 - до поселка 8 Марта Фото: Олег Яровиков

Галина Бахшиева

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