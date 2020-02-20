Руслан Мирсаяпов возглавит торговое представительство России в Азербайджане

Руслан Мирсаяпов назначен торговым представителем России в Азербайджане.

Распоряжением Правительства Российской Федерации руководивший Государственным комитетом Республики Башкортостан по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов назначен на должность Торгового представителя России в Азербайджане.

На новом месте работы он продолжит поддержку предприятий-экспортеров.

Руслан Мирсаяпов входит в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента Российской Федерации.

Он был освобожден от должности руководителя Госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям с 18 февраля 2020 года. Руслан Мирсаяпов был назначен главой комитета в декабре 2017 года, занимал эту же должность в 2010 году, в сфере внешнеэкономических связей работает с 1998 года.