Руслан Мирсаяпов возглавит торговое представительство России в Азербайджане
Руслан Мирсаяпов назначен торговым представителем России в Азербайджане.
Распоряжением Правительства Российской Федерации руководивший Государственным комитетом Республики Башкортостан по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов назначен на должность Торгового представителя России в Азербайджане.
На новом месте работы он продолжит поддержку предприятий-экспортеров.
Руслан Мирсаяпов входит в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента Российской Федерации.
Он был освобожден от должности руководителя Госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям с 18 февраля 2020 года. Руслан Мирсаяпов был назначен главой комитета в декабре 2017 года, занимал эту же должность в 2010 году, в сфере внешнеэкономических связей работает с 1998 года.