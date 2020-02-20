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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Думаю, что очень трудно»: Владимир Путин о жизни на 10,8 тысячи рублей в месяц

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

«Думаю, что очень трудно»: Владимир Путин о жизни на 10,8 тысячи рублей в месяц Фото: ИА «Башинформ»

Накануне в Санкт-Петербурге после возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку президент Владимир Путин пообщался с собравшимся неподалеку горожанами, сообщает﻿ РИА Новости. Одна из женщин спросила Путина о том, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц.

«Думаю, что очень трудно», — ответил глава государства.

Его собеседница предположила, что президентская зарплата больше, чем у нее.

«Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», — сказал на это Путин.

Женщина пожаловалась и на то, что не может купить продукты на установленный прожиточный минимум, и задала вопрос, как быть матерям-одиночкам.

«Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа», — ответил президент.

Он также добавил, что в стране еще много проблем в социальной сфере. И напомнил, что сейчас принят целый пакет мер по поддержке семей с детьми, а инвалидам планируется повысить пенсию.

Теги: Владимир Путин
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