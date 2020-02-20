Башкирский Бирск ждет перезагрузка

Глава Башкирии Радий Хабиров презентовал визуализацию изменений, которые ждут Бирск уже в конце 2020 года.

«Площадь перед Троицким собором станет полностью пешеходной, все автомобильное движение мы вынесем за пределы обновленного пространства. Благоустроим скверы имени Ленина и Александра Матросова с прилегающими улицами и исторической застройкой. В проекте нет каких-то суперсовременных решений, в стекле и бетоне — мы решили подчеркнуть самобытность этого единственного в своем роде города в Башкортостане, который сохранил купеческую патриархальность XIX века. Главный наш принцип — бережное отношение к истории и соблюдение ключевых функций общественных пространств. Они должны быть удобными, доступными и безопасными. В мае 2019 года Бирск в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Кроме Бирска, в конкурсе победили еще два наших города — Ишимбай и Белебей, вместе они получили 245 млн рублей из федерального бюджета. Работы уже начали», — написал Радий Хабиров.

В Башкирии направление обновления городских пространств курирует советник главы республики Ольга Сарапулова. Также она руководит и институтом развития городов и сел Башкортостана.

Кроме того, Ольга Сарапулова является ведущим экспертом в сфере городского развития, изучала городское планирование в ведущих российских институтах, таких как Институт «Стрелка» и Высшая школа урбанистики НИУ ВШЭ, также работала в Институте региональной географии в Лейпциге в Германии.

В мае 2019 года Ольга получила престижный грант канцлера Германии Ангелы Меркель на работу в Главархитектуре Берлина, но решила остаться в Башкирии и работать на процветание наших городов и сёл.

Ольга курирует реализацию федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и региональных программ по развитию общественных пространств — парков, набережных, площадей и скверов.