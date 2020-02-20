В Башкирии радио «Спутник ФМ» объявило о старте акции «27 миллионов шагов за Победу»

Фото: Валерий Шахов













Фото: Валерий Шахов

Радио «Спутник ФМ» объявило о старте акции «27 миллионов шагов за Победу» в память о 27 миллионах наших соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Она проводится во второй раз. В этом году стартует за 75 дней до Победы, 23 февраля. В ней может принять участие каждый житель планеты, зарегистрировав свои шаги, сделанные за день, на сайте https://pobeda.sputnik.fm/.

﻿«Идёте на работу, гуляете в парке, бегаете в спортзале, занимаетесь скандинавской ходьбой или проходите километры в турпоходах — с 23 февраля по 9 мая регистрируйте ежедневно свои шаги на этом сайте в память о своих дедах и прадедах: участниках войны, тружениках тыла, узниках концлагерей, — рассказала главный редактор радиостанции Роза Тухбатова на пресс-конференции в агентстве «Башинформ». — Снимайте видео на свои телефоны, выкладывайте на своих страницах в социальных сетях, делитесь с друзьями. Общими усилиями мы совершим великий путь от Уфы до Берлина, вспомним всех, кто приближал Великую Победу».

В 2020 году радиостанция «Спутник ФМ» планирует не только пройти виртуальный путь от Уфы до Берлина, но и совершить автопробег по маршруту Уфа — Берлин, посетить по пути крупные воинские захоронения времен Великой Отечественной войны. Путь в более чем 3 000 километров сотрудники станции планируют преодолеть с 1 по 9 мая.

В 2019 году — в первый год проведения акции «27 миллионов шагов за Победу» — жителями республики, страны, нашими соотечественниками за рубежом было сделано более 29 млн шагов, и 9 мая от имени всех участников акции ведущая радиостанции Лилия Шакирова возложила цветы к памятнику «Воину-освободителю» в Трептов-парке, в Берлине. Вместе с жителями Башкортостана шагали люди в Германии, Франции, Италии, Китае, США, Гватемале и других странах. Акцию поддержали известные личности: Владимир Жириновский, Митя Фомин, Аскар и Ильдар Абдразаковы, Сергей Приказчиков, Айдар Галимов, Роберт Юлдашев и другие.

Рекордное количество шагов в прошлом году внес в копилку акции ультрамарафонец Дмитрий Ерохин — 128 429. 20 апреля он установил новый рекорд России по 24-часовой скандинавской ходьбе в память о тех, кто приближал Победу.

В 2019 году акция «27 миллионов шагов за Победу» была удостоена главной награды в радиоиндустрии страны — национальной премии «Радиомания».