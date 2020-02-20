В Башкирии радио «Спутник ФМ» объявило о старте акции «27 миллионов шагов за Победу»
Фото: Валерий Шахов
Радио «Спутник ФМ» объявило о старте акции «27 миллионов шагов за Победу» в память о 27 миллионах наших соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Она проводится во второй раз. В этом году стартует за 75 дней до Победы, 23 февраля. В ней может принять участие каждый житель планеты, зарегистрировав свои шаги, сделанные за день, на сайте https://pobeda.sputnik.fm/.
«Идёте на работу, гуляете в парке, бегаете в спортзале, занимаетесь скандинавской ходьбой или проходите километры в турпоходах — с 23 февраля по 9 мая регистрируйте ежедневно свои шаги на этом сайте в память о своих дедах и прадедах: участниках войны, тружениках тыла, узниках концлагерей, — рассказала главный редактор радиостанции Роза Тухбатова на пресс-конференции в агентстве «Башинформ». — Снимайте видео на свои телефоны, выкладывайте на своих страницах в социальных сетях, делитесь с друзьями. Общими усилиями мы совершим великий путь от Уфы до Берлина, вспомним всех, кто приближал Великую Победу».В 2020 году радиостанция «Спутник ФМ» планирует не только пройти виртуальный путь от Уфы до Берлина, но и совершить автопробег по маршруту Уфа — Берлин, посетить по пути крупные воинские захоронения времен Великой Отечественной войны. Путь в более чем 3 000 километров сотрудники станции планируют преодолеть с 1 по 9 мая.
В 2019 году — в первый год проведения акции «27 миллионов шагов за Победу» — жителями республики, страны, нашими соотечественниками за рубежом было сделано более 29 млн шагов, и 9 мая от имени всех участников акции ведущая радиостанции Лилия Шакирова возложила цветы к памятнику «Воину-освободителю» в Трептов-парке, в Берлине. Вместе с жителями Башкортостана шагали люди в Германии, Франции, Италии, Китае, США, Гватемале и других странах. Акцию поддержали известные личности: Владимир Жириновский, Митя Фомин, Аскар и Ильдар Абдразаковы, Сергей Приказчиков, Айдар Галимов, Роберт Юлдашев и другие.
Рекордное количество шагов в прошлом году внес в копилку акции ультрамарафонец Дмитрий Ерохин — 128 429. 20 апреля он установил новый рекорд России по 24-часовой скандинавской ходьбе в память о тех, кто приближал Победу.
В 2019 году акция «27 миллионов шагов за Победу» была удостоена главной награды в радиоиндустрии страны — национальной премии «Радиомания».