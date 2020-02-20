Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России" В Башкирии в рамках акции «Стоп, суррогат» изъято более 2300 единиц алкоголя Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

В Башкортостане за время акции «Стоп, суррогат» от неравнодушных жителей республики поступило 1534 обращения на горячую линию акции. Проведено порядка 700 рейдов, изъято 2307 единиц контрафактного и суррогатного алкоголя. Граждане, которые сообщили о подпольном производстве и продаже суррогата могут рассчитывать на денежное вознаграждение. За информацию о производителях суррогатного алкоголя – 50 тысяч рублей, о продавце – 2000. Фактов производства суррогата за время проведения акции не выявлено. Произведены выплаты по 2000 рублей 30 активным гражданам, сообщившим о местах продажи алкоголя. Некоторые жители боялись гласности и отправляли сообщения анонимно, поэтому, несмотря на наличие протокола, денежная премия не была выплачена.

«В основном нам поступает информация о продаже «фанфуриков», самогона, спиртосодержащей жидкости, так называемой разливной водки из остановочных павильонов, квартир, частных домов и гаражей, где находятся пункты приема металлолома», — рассказал куратор проекта «Контроль» «Молодой гвардии» партии «Единая Россия» Антон Буфетов.

По словам Антона Буфетова, большинство продавцов суррогата, узнав об акции, прекратили торговлю, чтобы не попасться во время контрольных закупок. Региональный координатор проекта «Народный контроль» Гульнур Кульсарина вместе с активом проверили по обращениям более 30 точек в Баймакском районе, где во время организованных «контрольных закупок» продавцы признавались, что в связи с акцией временно не продают. Подобные случаи «народные контролеры» выявили в Бурзянском, Зианчуринском, Хайбуллинском районах и в городе Сибае.

Параллельно с выездами по обращениям граждан, активисты проверяли соблюдение законодательства об ограничении времени розничной продажи алкогольной продукции (запрет с 22.00 до 10.00 часов). Совершая контрольные закупки, партийцам удалось выявить множественные нарушения и без труда купить алкогольные напитки в запрещенное время. Нарушение республиканского законодательства выявлено в более ста торговых точках.

Сообщить информацию о производителях и продавцах суррогата можно на электронную почту акции: stopsurogat@mail.ru, в Госкомторговли РБ на портале «Безопасная среда» (круглосуточно) и по телефону: +7 (347) 218-09-87 (с 9.00 до 19.00 по будням).