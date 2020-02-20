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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе пройдет первое в истории Российского Союза ректоров выездное заседание Совета РСР

ОБЩЕСТВО
Фото: Официальный сайт Российского Союза ректоров

В Уфе пройдет первое в истории Российского Союза ректоров выездное заседание Совета РСР Фото: Официальный сайт Российского Союза ректоров

26 марта в Уфе впервые пройдет выездное расширенное заседание Российского Союза ректоров. Его планируется посвятить обсуждению проблем функционирования региональных вузов и повышению их роли в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации. Об этом было объявлено на заседании совета ректоров вузов страны, которое прошло на этой неделе в Москве. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, выступая на заседании, отметил, что регионы должны играть ведущую роль в подготовке кадров для экономики и социальной сферы. Анонсированное ранее увеличение бюджетных мест в вузах будет проходить с учетом потребностей регионального рынка труда.

Валерий Фальков добавил, что новая методика распределения бюджетных мест в вузы уже в ближайшее время будет представлена широкой общественности. В ее основе — соотношение одного бюджетного места на бакалавриат и специалитет на двух выпускников школ и одного бюджетного места в магистратуру на трех выпускников бакалавриата.

По словам председателя Союза ректоров России, ректора МГУ Виктора Садовничего, одним из механизмов уравнивания возможностей регионов и развитых научно-образовательных центров является проект «Вернадский». На сегодняшний день подписано 11 соглашений с регионами.

Во время выездного заседания в Уфе также планируется подписание меморандума между Московским государственным университетом и Башкортостаном о создании научно-образовательного консорциума «Вернадский – Башкирия», а также открытия в рамках проекта консорциума Научно-образовательного центра современных математических исследований на базе Башкирского государственного педагогического университета.

«Поворот в сторону региональных вузов, конечно же, радует. На прошедшем заседании в Москве все выступающие подчеркнули ведущую роль регионов в вопросе подготовки кадров для экономики и социальной сферы. Это потребует более тесной интеграции между регионами и университетами. В Башкортостане взаимодействие региональной власти и университетов заметно усилилось в последнее время, в рамках подготовки заявки к созданию в Башкортостане Научно-образовательного центра мирового уровня. В истории Российского союза ректоров выездное заседание будет проводиться впервые. И то, что именно Башкортостан будет его принимать, говорит как о признании достижений республики в социально-экономическом развитии, так и о достаточно высоком уровне университетов Башкортостана», — отметил председатель Совета ректоров Башкортостана, ректор БГПУ имени Акмуллы Салават Сагитов.

Азат Гиззатуллин
Теги: Российский союз ректоров, БГПУ
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