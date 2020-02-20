Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: К эпидемии коронавируса не готовы; экс-адвокат и кодекс этики Фото: Олег Яровиков

Эксперты рассказали о низкой готовности России к эпидемии коронавируса. По их данным, в Башкирии мест в инфекционных палатах хватит 33% населения.

Готовность не номер один? Специалисты компании FinExpertiza оценили готовность медучреждений в России к эпидемии коронавируса. Оказалось, что в больницах наблюдается дефицит коек в инфекционных палатах, передает NEWS.ru. При этом тяжелее всего в случае эпидемии придётся жителям Москвы и Московской области. В столице на одну койку приходится 5 человек, а в области — 4. Исходя из этих данных, в РФ только один человек из трёх в случае эпидемии сможет рассчитывать на госпитализацию. «В Татарстане мест в инфекционных палатах хватит 22% населения, в Краснодарском крае и Башкортостане — 33%», — уточняется в сообщении. В общей сложности больницы при эпидемии могут не досчитаться более 7 млн необходимых мест. Сейчас в мире коронавирусом заражены более 75 тысяч человек, скончались — более 2000, добавил NEWS.ru.

Уфа экономная. Копить и сохранять — таким принципом при планировании своих трат руководствуются жители Москвы, Волгограда и Омска. Также в пятерку самых экономных российских городов, согласно исследованию агентства Zoom Market, вошла Уфа, она на четвертом месте, информирует «Лента.ру». Замыкает Топ-5 населенных пунктов, обитатели которых предпочитают расходовать деньги с умом, Новосибирск. Опрос проводился в 23 городах. В конце рейтинга оказались Казань, Екатеринбург и Краснодар — именно тут можно встретить не самых экономных граждан, отмечается в сообщении.

Дело из-за халатности Башкультнаследия. По данным INTERFAX.RU, «неустановленный сотрудник Башкультнаследия подозревается в халатности, которая привела к сносу памятника архитектуры в Уфе». Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, семья уфимских врачей купила участок с аварийным домом. Супругам не сообщили, что с 1992 года дом находится под госохраной, и они снесли его. Выяснилось, что в апреле 2017 года дом стал объектом культурного наследия. «Однако неустановленный пока чиновник не предоставил сведения об этом в ЕГРН. Кроме того, должностное лицо "не предприняло меры по обследованию памятника и уведомлению о его статусе собственников"», — рассказали в агентстве.

Йод всему голова? Минздрав России предлагает печь хлеб только с использованием йодированной соли. Производителей обяжут это делать. Такой законопроект представлен на общественное обсуждение, пишет «Российская газета» и отмечает, что, по данным Минздрава, до 70% россиян испытывают дефицит йода. Хлеб россияне едят много, поэтому из него уж точно организм получит необходимое количество йода. Подсчитали, что в 150 граммах хлеба будет содержаться 53 мкг йода, что соответствует 33% от рекомендуемого суточного потребления микроэлемента для взрослых, пояснили в газете суть предложения. Отмечается, что «йод — важнейший микроэлемент, от которого зависят многие функции организма человека, в том числе процессы роста, развития и общего тонуса». В организм он поступает извне и его необходимо постоянно восполнять. По данным газеты, в России «умеренный дефицит йода наблюдается в Тамбовской, Тульской, Тюменской областях, Башкортостане, Хакасии и Чувашии, умеренно тяжелый — в Республике Саха и ЯНАО, тяжелый дефицит — в Республике Тыва». Как рассказала «РГ» заслуженный врач РФ, йододефицит может приводить к прерыванию беременности, эндемическому зобу, кретинизму, гипотиреозу, к образованию кист и узлов в щитовидной железе. При этом среднее потребление йода в нашей стране составляет 40-80 мкг в день, что в 3 раза меньше установленной ВОЗ нормы. Так, в Японии среднее потребление йода составляет 800 мкг.

Башкирский экс-адвокат не смог оспорить кодекс этики. Двум бывшим адвокатам, лишенным статуса за дисциплинарные проступки, не удалось оспорить в Конституционном суде РФ положения закона об адвокатуре, кодексе профессиональной этики и правил поведения в интернете, сообщает РИА Новости. «Авторы жалобы — Виталий Буркин из Башкирии, изгнанный из адвокатуры за оскорбительные высказывания в адрес судебной системы, и ненецкий адвокат Юрий Филиппских, поплатившийся статусом за распределение защитников по назначению». Они оспорили решения в судах общей юрисдикции, но проиграли. Тогда экс-адвокаты обратились в КС, но и тот отказался принимать заявление, указав, что «рассматривать жалобы на поведение адвокатов уполномочены квалификационные комиссии адвокатских палат». Суд отметил, что не будет проверять кодекс профессиональной этики адвоката и правил поведения адвокатов в интернете, так как они являются корпоративными правовыми актами. По мнению вице-президента ФПА РФ Генри Резника, «заявители замахнулись на принцип независимости адвокатуры, оспаривая право сообщества решать внутренние вопросы своей жизни путем принятия внутрикорпоративных актов», передает агентство.

В банкротстве башкирского пароходства ищут умысел, узнал «Коммерсантъ». Как рассказывает издание, «башкирское управление Следственного комитета России усмотрело признаки преднамеренного банкротства в действиях бывших руководителей АО "Башкирское речное пароходство"». Возбуждено уголовное дело. Сообщается, что «предприятие, активы которого превышали 640 млн руб., в 2016 году было обанкрочено за долг в размере 550 тыс. руб. Следователи намерены оценить законность сделок, предшествовавших несостоятельности предприятия, а также действия его кураторов в правительстве республики». По информации «Ъ», следователей, в частности, «интересуют обстоятельства отчуждения дочернего предприятия БРП — ООО «Речной порт Бирск», которое перешло к сыну бывшего гендиректора "Башспирта"». «Отдельную оценку СКР намерен дать действиям кураторов предприятия в башкирском правительстве, которые не приняли мер по урегулированию взаимоотношений с кредиторами компании. В те годы предприятие курировало минземимущество, которым руководил бывший вице-премьер Евгений Гурьев. В настоящее время он находится под домашним арестом и обвиняется в превышении должностных полномочий при заключении земельных сделок в пользу группы "Су-10"», — напомнили в издании.