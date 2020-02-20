Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии предлагают конфисковывать технику у расхитителей полезных ископаемых Фото: ИА «Башинформ»

Парламент Башкирии предложил конфисковывать бульдозеры и самосвалы у расхитителей полезных ископаемых. В Госсобрании подготовили проект федерального закона, которым предполагается ужесточить ответственность за пользование недрами без соответствующей лицензии либо с нарушением условий лицензирования.

Спикер парламента Константин Толкачев считает, что число случаев добычи общераспространенных полезных ископаемых остается стабильно высоким из-за неэффективности наказания.

﻿«Виновные лица, застигнутые на месте совершения правонарушения, как правило, привлекаются к ответственности в виде незначительных штрафов, но это не сопоставимо с наносимым ими ущербом и не удерживает их от подобных деяний в дальнейшем», — отметил он.

По его словам, незаконная добыча полезных ископаемых с применением большегрузных автомобилей, погрузчиков, экскаваторов, бульдозеров наносит большой экологический ущерб окружающей среде: загрязняются реки, уничтожается природный слой почвы, возникает эрозия земель.

Депутаты предлагают в качестве дополнительного наказания конфискацию техники. По их мнению, мера поможет значительно снизить случаи незаконной добычи полезных ископаемых.

За пользование недрами без лицензии либо с нарушением условий лицензии парламент Башкортостана предлагает установить штрафы в размере от 5 до 50 тысяч рублей для граждан, от 300 до 500 тысяч рублей для должностных лиц и от двух до пяти миллионов рублей для юридических лиц. Орудия совершения правонарушения предлагается конфисковать во всех случаях.

В настоящее время штрафы составляют: от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, от 800 тысяч до одного миллиона рублей для юридических лиц.

С учетом актуальности вопроса для всей страны Государственное Собрание направит текст законопроекта в парламенты всех регионов России в целях сбора статистических данных по правонарушениям в обозначенной сфере. Это позволит оценить полный масштаб проблемы. Данные материалы вместе с текстом законопроекта планируется направить в федеральный центр.

По данным Минэкологии республики, только в прошлом году в регионе выявлено 194 случая незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых. Окружающей среде причинен ущерб на сумму 199 млн рублей. На государственном балансе запасов числятся 763 месторождения ОПИ.