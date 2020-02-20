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20 февраля Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии к концу недели ожидается похолодание

ОБЩЕСТВО

В Башкирии ожидается значительное понижение температуры воздуха. Синоптики Башгидрометцентра прогнозируют ночью 20 февраля ﻿дождь со снегом, днем небольшой мокрый снег. ﻿Температура воздуха ночью 0,-5, днем +3,-2. ﻿Местами туман, гололед, отложение мокрого снега. ﻿В Зауралье — без существенных осадков.

21 февраля ожидается ночью местами небольшой снег, преимущественно без осадков днем. ﻿Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3,-8, при прояснениях до -13, днем +1,-4. На отдельных участках дорог гололедица.

22 февраля, по данным Башгидрометцентра, прогнозируется неустойчивый слабый ветер, на дорогах гололедица, местами небольшой снег. ﻿Температура воздуха ночью -4,-9, при прояснениях -12,-17, днем 0,-5.

ИА «Башинформ»
Теги: погода
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