В Башкирии к концу недели ожидается похолодание
В Башкирии ожидается значительное понижение температуры воздуха. Синоптики Башгидрометцентра прогнозируют ночью 20 февраля дождь со снегом, днем небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью 0,-5, днем +3,-2. Местами туман, гололед, отложение мокрого снега. В Зауралье — без существенных осадков.
21 февраля ожидается ночью местами небольшой снег, преимущественно без осадков днем. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3,-8, при прояснениях до -13, днем +1,-4. На отдельных участках дорог гололедица.
22 февраля, по данным Башгидрометцентра, прогнозируется неустойчивый слабый ветер, на дорогах гололедица, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью -4,-9, при прояснениях -12,-17, днем 0,-5.