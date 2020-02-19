Знаменитый российский силач Эльбрус Нигматуллин переезжает в Уфу

Знаменитый российский силач Эльбрус Нигматуллин объявил о своем переезде из родного Челябинска в Уфу. Он сообщил об этом в своих социальных сетях.

«Я принял решение жить и работать в Уфе. Башкортостан всегда для меня был вторым домом, а в последний год с приходом Радия Хабирова и его команды Республика Башкортостан меняется в лучшую сторону, становится сильнее. Долго размышлял о своём переезде в Уфу и понял, что именно здесь я смогу эффективно реализовывать и создавать спортивные и социальные проекты, пропагандировать здоровый образ жизни на благо республики», — написал он в социальных сетях.

В Башкирии действительно наблюдается тенденция к возвращению соотечественников. По мнению экспертов Института стратегических исследований Академии наук Башкирии, миграционная ситуация в республике относительно лучше, чем в других регионах.

«Республика является привлекательным регионом для миграции из других субъектов РФ — и не только оттоком, но и притоком характеризуются миграционные процессы в нашей республике. Согласно данным Башкортостанстата, ежегодно около 46-47 тысяч выезжает из республики, в то же время около 38-39 тысяч приезжает. Важно, что среди приезжающих каждый второй (около 19 тыс. человек) — молодежь», — комментирует ведущий специалист Института стратегических исследований АН РБ Гульдар Хилажева.

В 2018 году численность прибывших в республику из регионов России оставила более 39,3 тысячи человек, в том числе 19,8 тысячи человек — молодежь в возрасте от 15 до 34 лет, то есть более половины всех прибывших.

Социологические опросы Института стратегических исследований РБ показывают, что молодежь республики больше ориентирована жить и работать в Башкортостане. По опросам последних лет, проведенным АН РБ (2015 г.), не планируют переезд, думают и дальше жить в республике 37,6% респондентов в возрасте 18-24 лет; 60% — 25-34 лет.