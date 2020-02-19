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В Башкирии «Диктант Победы» пройдет 24 апреля на 79 площадках

ПОЛИТИКА

В 2020 году в акции «Диктант Победы» примут участие практически все страны Западной и Восточной Европы, а также США и Аргентина. Планируется, что площадки «Диктанта Победы» будут открыты в военных частях по всей стране, включая удаленные и труднодоступные регионы, а также на российских военных объектах за рубежом. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал объединить усилия и возможности всех участников оргкомитета «Наша победа» при подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, что, по его мнению, «несомненно даст синергетический эффект». Он подчеркнул, что памятные и торжественные мероприятия важны для подрастающего поколения. «Мы не можем допустить наглой фальсификации нашей истории. И поэтому так важно, чтобы и наши дети, и внуки знали и помнили о нашей Победе», — отметил Турчак.

«24 апреля Башкортостан присоединится к Всероссийской акции «Диктант Победы». Для всех желающих в городах и районах республики будут работать 79 площадок. Написать диктант можно будет в вузах, школах, в Республиканском музее Боевой Славы, на территории исторического парка «Россия – моя история» и международного аэропорта имени Мустая Карима», — сообщил руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.
Сопредседатель оргкомитета, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что успешные практики «Единой России» по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию необходимо распространять по регионам.
«Нам предстоит развивать новые формы исторического просвещения и тиражировать лучшие региональные практики», — сказал он, добавив, что в скором времени оргкомитеты «Наша Победа» появятся в субъектах РФ.
Операторы большой четверки, ведущие телекоммуникационные компании, поддержали инициативу «Единой России» и сформулировали свои предложения по обеспечению всех ветеранов как бесплатными сотовыми телефонами, так и сотовой связью без ограничения по объему.
«Фактически мы говорим о том, что ветеранам будет доступна мобильная связь внутри страны, межгород абсолютно бесплатно на протяжении всей жизни», — подчеркнул министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.
В свою очередь, генеральный директор — председатель правления «РЖД» Олег Белозеров заявил, что Российские железные дороги обеспечат ветеранов Великой Отечественной войны бесплатным проездом в поездах по всей стране.
«Это решение будет действовать всегда. То есть, в любой момент ветераны с сопровождающими смогут путешествовать по железной дороге абсолютно бесплатно», — сказал он.
О готовности поддержать все акции, организованные «Единой Россией» в рамках партпроекта «Историческая память», заявил и заместитель министра обороны России Андрей Картаполов. «Мы полностью поддерживаем и будем активно в них участвовать», — сказал он.

При этом глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что в нынешнем году ведомство будет засчитывать абитуриентам вузов их высокие результаты, полученные по итогам акции. Благодаря участию в «Диктанте Победы» абитуриент может получить до 10 дополнительных баллов.

На заседании оргкомитета стало известно, что «Единая Россия» разработает единую карту воинских захоронений и в этой работе рассчитывает на поддержку Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Минобороны.

ИА «Башинформ»
Теги: 75-летие Победы, Диктант Победы
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