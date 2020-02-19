Приближая Победу: В Белорецке женщины добывали железную руду, янаульцы строили поезд-баню

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

Во время Великой Отечественной войны женщины работали забойщицами на руднике в Белорецке, а железнодорожники башкирского Янаула строили для фронтовиков поезд-баню. Как республика приближала День Победы, рассказала газета «Красная Башкирия» в январе 1942 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

27 декабря 1941 года горняки Белорецкого металлургического комбината выполнили годовую программу по добыче железной руды. Лучших результатов достиг коллектив Тарского рудника, завоевавший переходящее красное знамя. «Здесь работает много женщин. Женщины-забойщицы Гаева и Волкова постоянно выполняют норму выработки на 140-180 процентов», — рассказывают в газете. Также была проведена большая горноподготовительная работа, обеспечивающая добычу руды высокого качества.

А тем временем рабочие Красноуфимского отделения Казанской железной дороги обратились к железнодорожникам башкирского Янаула с предложением начать строительство поезда-бани для Красной Армии. «Янаульцы горячо поддержали это предложение», — сообщает издание.

Каждый день после работы в депо оставались десятки людей, они ремонтировали паровоз, цистерны, вагоны, склады для белья. «Дело приближается к концу. В ближайшие дни поезд-баня будет послан в подарок Красной Армии», — информировала газета 4 января 1942 года.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.