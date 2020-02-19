Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.76 ↑

EUR 69.08 ↓

19 февраля Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Стало известно, какие инфраструктурные объекты запланированы около пещеры Шульган-Таш

ОБЩЕСТВО

Местность Мурат-Тугай в Бурзянском районе ждут изменения. Как будет развиваться туристическая зона рядом с пещерой Шульган-Таш, какие инфраструктурные объекты запланированы — об этом шла речь на совещании, прошедшем 17 февраля в администрации Бурзянского района.

Кроме руководства района, на совещании приняли участие директор Историко-культурного музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш» Фаузиль Маликов и главный архитектор строящегося в местности Мурат-Тугай музейного комплекса, руководитель проектного бюро «Архтамга» Рустам Алибаев.

Руководитель проектной группы по развитию достопримечательного места «Земля Урал-батыра» Рустам Алибаев ознакомил участников совещания с эскизным проектом.

«На местности Мурат-Тугай запланированы парковочные места на 200 машин и 10 автобусов, строительство центра досуга, павильонов торговли и общепита, спортивных и детских площадок, гостиницы на 30 номеров уровня три звезды, — рассказал Рустам Алибаев. — Также предусмотрены дополнительные места для кемпинга с Wi-Fi, освещением и электричеством, блоки санузлов с душевыми и раздевалками, комнатами матери и ребенка».

Благоустройство коснется и берега реки Агидель. Здесь предстоит провести работы по углублению и берегоукреплению с тем расчетом, чтобы разместить там удобный причал для катамаранов или возвести пристань с понтоном. Будет обустроена и пляжная зона.

Проект туристической зоны разрабатывается по поручению правительства республики. Напомним, вопрос развития туристической зоны в Бурзянском районе рассматривался на совещании под руководством заместителя премьер-министра республики Раифа Абдрахимова еще 4 декабря. Представителям проектного бюро «Архтамга» совместно со специалистами НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкортостана было поручено разработать проект и представить его на обсуждение через два месяца.

ИА «Башинформ»
Теги: Шульган-Таш, туризм
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Конезаводчик рассказал о состоянии лошадей, провалившихся в Башкирии под лед
В Иглинском районе табун лошадей провалился под лёд. Животные шли на водопой, в результате же развернулась настоящая спасательная операция. Ранее сообща
В Башкирии семья попала в ДТП с грузовиком: родители погибли, ребенок госпитализирован
В Кармаскалинском районе Башкортостана 18 февраля произошло смертельное ДТП на трассе Р-240, на повороте к деревне Бузовьязы. В автокатастрофу попали
МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о снежной «буре»
МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о неблагоприятных погодных явлениях. По данным синоптиков, в отдельных районах республики с 18 на 19 фев
В Башкирии продолжительность «комендантского часа» увеличится на один час
Продолжительность комендантского часа для детей в летний период будет увеличена на один час. Депутаты Госсобрания Башкирии планируют принять изменения в
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть