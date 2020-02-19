Стало известно, какие инфраструктурные объекты запланированы около пещеры Шульган-Таш

Местность Мурат-Тугай в Бурзянском районе ждут изменения. Как будет развиваться туристическая зона рядом с пещерой Шульган-Таш, какие инфраструктурные объекты запланированы — об этом шла речь на совещании, прошедшем 17 февраля в администрации Бурзянского района.

Кроме руководства района, на совещании приняли участие директор Историко-культурного музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш» Фаузиль Маликов и главный архитектор строящегося в местности Мурат-Тугай музейного комплекса, руководитель проектного бюро «Архтамга» Рустам Алибаев.

Руководитель проектной группы по развитию достопримечательного места «Земля Урал-батыра» Рустам Алибаев ознакомил участников совещания с эскизным проектом.

«На местности Мурат-Тугай запланированы парковочные места на 200 машин и 10 автобусов, строительство центра досуга, павильонов торговли и общепита, спортивных и детских площадок, гостиницы на 30 номеров уровня три звезды, — рассказал Рустам Алибаев. — Также предусмотрены дополнительные места для кемпинга с Wi-Fi, освещением и электричеством, блоки санузлов с душевыми и раздевалками, комнатами матери и ребенка».

Благоустройство коснется и берега реки Агидель. Здесь предстоит провести работы по углублению и берегоукреплению с тем расчетом, чтобы разместить там удобный причал для катамаранов или возвести пристань с понтоном. Будет обустроена и пляжная зона.

Проект туристической зоны разрабатывается по поручению правительства республики. Напомним, вопрос развития туристической зоны в Бурзянском районе рассматривался на совещании под руководством заместителя премьер-министра республики Раифа Абдрахимова еще 4 декабря. Представителям проектного бюро «Архтамга» совместно со специалистами НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкортостана было поручено разработать проект и представить его на обсуждение через два месяца.