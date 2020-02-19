Тройное счастье: в Уфе из перинатального центра выписали первую в Башкирии тройню

Сегодня в Уфе из республиканского перинатального центра выписали первую в 2020 году тройню. Дети родились 3 февраля и все это время находились в клинике под наблюдением врачей.

У семьи Сынгизовых появились на свет два мальчика и девочка, каждый весом чуть более 2 килограммов. Родители дали новорожденным красивые имена — Мирас, Мухаммет и Гулли.

В их семье уже подрастает пятилетний Самир.

Как рассказал счастливый многодетный отец Азат, вся их большая семья очень рада появлению тройняшек, бабушки и дедушки уже готовы прийти на помощь.

«Счастье, радость, три новых жизни. Я рад просто», говорит он.

Азат и Гульгина женаты уже шесть лет. Оба родом из Баймакского района. О том, что носит под сердцем сразу трех малышей, 26-летняя женщина узнала уже на первом УЗИ. Молодые родители трудностей не испугались, хотя в быту и так много нерешенных вопросов.

Своего жилья у них нет, живут под Уфой в садовом товариществе, причем не в своем доме. Уже пять лет стоят в очереди на получении квартиры. Надеются, что с увеличением семьи, ситуация изменится, и наконец решится жилищная проблема.

Азат работает в частной офтальмологической клинике, в хозяйственной части. Гульгина давно уже не работает.

Семья считается малообеспеченной.

О том, на какие меры социальной поддержки они могут рассчитывать, рассказал директор Республиканского центра социальной поддержки населения Николай Калмацкий:

«С нового года критерий по доходам в отношении так называемых путинских выплат увеличен до двукратной величины прожиточного минимума. То есть если в семье на каждого члена семьи приходится меньше 20 868 рублей, то семья — малоимущая и, учитывая, что еще есть и старший ребенок, то они смогут получать пособие в размере прожиточного минимума до 3 летнего возраста. Если у них есть потребность в газификации, они могут получить сертификат. Также, если это малообеспеченная семья полагается ежемесячное пособие на ребенка, пособие отдельным категориям многодетных семей с четырьмя и более детьми — от 1,5 до 2 тысяч рублей. Это и ежемесячная денежная компенсация на оплату жилищно- коммунальных услуг. Очень большой набор. Кроме того, только в нашей республике для малообеспеченных семей, где родились одновременно двое и более детей, предусмотрены пособия в размере 500 на каждого ребенка до 3-летнего возраста. Есть специальное приложение «Интерактивный консультант» . Здесь можно ввести все свои данные о детях и доходах узнать, какие меры соцподдержки полагаются семье».

Николай Калмацкий добавил, что по всем вопросам семья может обратиться в РЦСПН по адресу: г. Уфа, ул. Большая Гражданская, 24, тел.+7 347 223-52-29

Еще более подробную информацию о мерах господдержки семьям с детьми читайте в спецпроекте «Что в Башкирии положено семьям с детьми».

В прошлом 2019 году в Башкортостане было зарегистрировано рождение восьми троен.