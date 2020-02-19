Тройное счастье: в Уфе из перинатального центра выписали первую в Башкирии тройню
Сегодня в Уфе из республиканского перинатального центра выписали первую в 2020 году тройню. Дети родились 3 февраля и все это время находились в клинике под наблюдением врачей.
У семьи Сынгизовых появились на свет два мальчика и девочка, каждый весом чуть более 2 килограммов. Родители дали новорожденным красивые имена — Мирас, Мухаммет и Гулли.
В их семье уже подрастает пятилетний Самир.
Как рассказал счастливый многодетный отец Азат, вся их большая семья очень рада появлению тройняшек, бабушки и дедушки уже готовы прийти на помощь.
«Счастье, радость, три новых жизни. Я рад просто», говорит он.
Азат и Гульгина женаты уже шесть лет. Оба родом из Баймакского района. О том, что носит под сердцем сразу трех малышей, 26-летняя женщина узнала уже на первом УЗИ. Молодые родители трудностей не испугались, хотя в быту и так много нерешенных вопросов.
Своего жилья у них нет, живут под Уфой в садовом товариществе, причем не в своем доме. Уже пять лет стоят в очереди на получении квартиры. Надеются, что с увеличением семьи, ситуация изменится, и наконец решится жилищная проблема.
Азат работает в частной офтальмологической клинике, в хозяйственной части. Гульгина давно уже не работает.
Семья считается малообеспеченной.
О том, на какие меры социальной поддержки они могут рассчитывать, рассказал директор Республиканского центра социальной поддержки населения Николай Калмацкий:
Николай Калмацкий добавил, что по всем вопросам семья может обратиться в РЦСПН по адресу: г. Уфа, ул. Большая Гражданская, 24, тел.+7 347 223-52-29
Еще более подробную информацию о мерах господдержки семьям с детьми читайте в спецпроекте «Что в Башкирии положено семьям с детьми».
В прошлом 2019 году в Башкортостане было зарегистрировано рождение восьми троен.