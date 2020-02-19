В Башкирии избивавшую ребенка женщину приговорили к обязательным работам

В Башкирии вынесли приговор матери, которая регулярно избивала своего сына поленом или сапогом.

37-летняя жительница Благовещенска жестоко обращалась с 13-летним сыном.

Суд установил, что женщина периодически злоупотребляла спиртными напитками и ненадлежащим образом воспитывала своего сына. По версии следствия, в декабре 2018 года ребенок получил удар поленом, вследствие того, что не выполнил просьбу матери и не выключил телевизор. В марте 2019 года мать нанесла множественные удары сыну сапогом из-за конфликтной ситуации в школе. В июне 2019 года при попытке забрать свой сотовый телефон из рук матери ребенок получил многочисленные удары кулаком по голове, в результате врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

Женщина признала вину.

Мировой судья признал ее виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с ребёнком и приговорил к 320 часам обязательных работ.

Приговор не вступил в законную силу.