Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России" В Уфе на домах, где проживают ветераны войны, установят именные таблички Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

В Уфе партия «Единая Россия» установит именные таблички на домах, где живут ветераны Великой Отечественной войны. В прошлом году такие памятные таблички были установлены в Кировском и Ленинском районах.

«Положительную практику решили ввести во всех районах Уфы. Жители должны знать, что в их доме, их подъезде живут ветераны. Тем более, ветеранов уже не так много: если перед Новым Годом мы поздравили 385 ветеранов, то на сегодняшний день их осталось всего 355 человек», — рассказала секретарь местного отделения «Единой России», заместитель мэра Уфы Алина Сулейманова.

К юбилею Победы партия также запустила проект «Шефство над участниками и инвалидами Великой Отечественной войны». В рамках проекта депутатский корпус партии, партийные активисты лично посещают ветеранов войны и помогают им в решении насущных вопросов. Всего по данным на 01 января 2020 года в республике проживало 1141 ветеранов войны, в том числе 30 инвалидов.

В 2020 году также запланированы ремонт и благоустройство 119 памятников, обелисков, стел, посвященных событиям и участникам войны, на 24,9 млн. рублей.

Между тем мониторинг состояния памятников и обелисков показал, что из 2152 имеющихся мемориальных объектов, около 1000 памятников требуют небольшого текущего ремонта (в основном покраски и благоустройства) и еще 205 объектов — достаточно серьезных вложений по реконструкции. Предварительные примерные подсчеты показывают, что для приведения в надлежащее состояние всех имеющихся памятников необходимо еще порядка 25 млн рублей.