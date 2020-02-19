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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В УГАТУ отметят День защитника Отечества

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

В Уфимском государственном авиационном техническом университете 20-21 февраля пройдут праздничные мероприятия.

20 февраля в Доме студентов УГАТУ (ул. Аксакова, 94) в 15.30 начнется торжественное собрание, на котором состоится присвоение первичных воинских званий «лейтенант» и вручение дипломов новоиспеченным офицерам — выпускникам Военного учебного центра (ВУЦ). Окончив факультет авиационных двигателей, энергетики и транспорта по специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» (5,5 лет обучения) и пройдя подготовку в ВУЦ, молодые лейтенанты отправятся служить в воинские части Воздушно-космических сил России от Североморска до Хабаровска.

В 17.00 стартует военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!». В нем примут участие команды всех институтов, факультетов и авиационного техникума. Студенческим сборным предстоит преодолеть пять этапов: разборка и сборка автомата Калашникова, надевание общевойскового защитного костюма, наложение повязки на голову раненого, состязания по перетягиванию каната.

Кроме того, пройдут выступления артистов студенческой самодеятельности, курсантов ВУЦ, которые продемонстрируют приемы рукопашного боя, а также конкурс болельщиков.

21 февраля с 12.00 в Институте военно-технического образования состоятся встречи врио ректора Сергея Новикова с личным составом ВУЦ и ветеранами Вооруженных Сил, которые служили на военной кафедре УАИ-УГАТУ.

В 15.00 в УАТ намечено торжественное открытие учебного стрелкового тира.

Теги: УГАТУ
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