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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Ветерану войны Нуретдину Хисаметдинову из Ишимбая исполнилось 100 лет

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Ишимбайского района

Фото: администрация Ишимбайского района

Ветеран Великой Отечественной войны Нуретдин Кашафетдинович Хисаметдинов из Ишимбая отметил накануне свой 100-летний юбилей. За его плечами — большой жизненный путь, в котором отразилась практически вся история страны с начала прошлого столетия. Война, голод, тяжёлый труд в тылу, разруха, непростое послевоенное время.

Нуретдин Кашафетдинович воевал с немцами с 1941 года и до самого Дня Победы, прошел военный путь от Москвы до Берлина. Служил в 150-й лыжной дивизии, был санитаром, затем связистом. Воевал на Курской дуге. Не раз ходил в рукопашную. Несколько раз получал тяжелые ранения и попадал в госпитали. Награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За взятие Варшавы», многочисленными благодарностями от Иосифа Сталина за каждый освобожденный город. Вернувшись с войны в родную деревню, ветеран всю свою жизнь проработал в колхозе водителем. Вместе с супругой вырастили четверых детей, каждый из которых твердо встал на ноги. Выйдя на заслуженный отдых, Нуретдин Кашафетдинович вместе с семьей переехал в Ишимбай.

С вековым юбилеем ветерана поздравил глава администрации Ишимбайского района Азамат Абдрахманов.

«Далеко не каждому суждено встретить столь почтенный возраст длиною в целый век. И сегодня ветеран не сидит на месте, ходит в магазин, еду готовит. Летом занимается пчелами на пасеке, зимой два раза в день выходит на прогулку на свежем воздухе. Сегодня поздравить родного человека собрались дети, внуки и правнуки ветерана. И мы, в свою очередь, с большим уважением доставили Нуретдину Кашафетдиновичу искренние поздравления от имени Главы Башкортостана Радия Фаритовича Хабирова, а также выразили свои теплые пожелания. Долгих лет жизни вам и крепкого здоровья», — написал после визита к ветерану на своей странице в соцсетях глава Ишимбайского района.

Азат Гиззатуллин
Теги: 75-летие Великой Победы
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