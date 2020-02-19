Сертификат на маткапитал можно будет получить при выписке из роддома

Правительство намерено упростить процедуру получения сертификата на материнский капитал. В скором времени это можно будет сделать после выписки из роддома на основании полученных при поступлении данных. Об этом в эфире передачи «Право на справедливость» на Первом канале заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Если раньше нужно было заполнять массу бумажек, инструкций, то в скором времени, чтобы получить материнский капитал и соответствующее свидетельство, достаточно будет тех данных, которые заполняются при поступлении будущей мамы в роддом», — заявил Силуанов.

Таким образом, уже при выходе из роддома женщина может иметь сертификат о материнском капитале либо на электронной почте, либо на своем мобильном устройстве, или также пойти получить его в бумажном виде, уточнил министр. Он также подчеркнул, что выплаты должны помочь молодым семьям получить дополнительные средства и собственную недвижимость.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 15 января предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 января 2020 года. По словам президента, эти выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, а процедура получения будет максимально простой.