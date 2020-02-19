Башкирия в федеральных СМИ: Уфимский завод ежедневно отправлял в Кремль отчет; форварды

Впервые все регионы России классифицировали по влиянию социально-экономических факторов на продолжительность жизни. Башкирия в группе «российские форварды».

Форварды или депрессивные. Аспирант Томского политехнического университета Иван Шибалков создал методику, позволившую впервые классифицировать все регионы России по влиянию социально-экономических факторов на продолжительность жизни и объединить их в характерные группы, сообщает «Коммерсантъ». По словам ученого, «метод заменяет индикаторы на новые, которые связаны с исходными. И это дало возможность получить модель классификации регионов, в которых факторы играют примерно одинаковую роль». В итоге Башкирия и еще 36 регионов, в том числе Москва и Санкт-Петербург, попали в группу «российские форварды». У «форвардов» наблюдаются высокая продолжительность жизни, высокий уровень социально-экономического развития, поясняют в газете. 31 регион, среди которых Курганская, Омская, Тюменская области, оказались в группе «догоняющие». 8 «социотрадиционных» регионов: Калмыкия, Дагестан, Ингушетия и др. — это «регионы с очень высокой продолжительностью жизни, но социально-экономическое положение там не слишком высокое». И 9 «депрессивных» регионов: Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область и др., где «отмечается не только низкая продолжительность жизни, но и высокая доля смертей от инфекций или травм». Для каждой группы предложены свои меры для улучшения ситуации. Так, для «форвардов» актуальны мероприятия по повышению доступности спортивной инфраструктуры, высокотехнологичной медпомощи. Для «догоняющих» — адресная работа с узкими местами в социально-экономическом развитии. Для «социотрадиционных» — интенсивное развитие институциональной среды. Для «депрессивных» — преодоление бедности, сообщает издание.

Бесплатное питание уже в этом году. Координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова заявила, что единороссы приложат все усилия для того, чтобы большинство регионов смогли обеспечить бесплатным горячим питанием учеников начальных классов школ уже с 1 сентября 2020 года. 18 февраля Госдума приняла закон об обеспечении младшеклассников бесплатным горячим питанием. «Инфраструктура школ в ряде регионов уже полностью готова к реализации инициативы президента», — приводит ТАСС слова Аршиновой. По ее словам, бесплатное горячие питание будет доступно в этом году школьникам в Башкортостане, Брянской, Новосибирской, Владимирской, Нижегородской, Кировской, Мурманской, Самарской, Кемеровской областях, в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Адыгее, Чувашии и Якутии.

Как Уфа приближала Победу. Госдума приняла президентский законопроект о введении в России звания «Город трудовой доблести». Согласно документу, в «Городах трудовой доблести» будут устанавливать стелу с изображением герба и текстом указа президента, проводить публичные мероприятия и устраивать праздничные салюты 1 и 9 мая, а также в День города. Заявку на присвоение звания могут подавать как общественные организации, так и сами жители, передает телеканал «Мир 24» и уточняет, что это почетное звание собирается получить столица Башкортостана Уфа. «В Великую Отечественную там производили амуницию, боеприпасы, бронепоезда. На каждом третьем советском боевом самолете стоял уфимский двигатель», — рассказали на телеканале. «Особая уникальность заключалась в том, что эту технику очень легко осваивали летчики-новобранцы. В годы войны это было принципиально важно», – пояснила директор музея истории «УМПО». Отмечается, что Уфимский моторостроительный завод каждый день отправлял в Кремль отчет: сколько двигателей сошло с конвейера. «Работали по 12 часов, в две смены, другой раз и ночевали прямо в цехе», – свидетельствует ветеран труда Роза Обухова. Однако массовый трудовой героизм тыла в советское время законодательно так и не увековечили. Сейчас такая возможность появилась, сообщил телеканал.

Big Data на службе у «Почты России». «Российская газета» узнала, что «Почта России» запускает цифровую платформу мониторинга транспортных средств на основе Big Data. Как сообщается, «система позволит отслеживать пробег, планировать сроки технического обслуживания и ремонта, накапливать информацию для точного прогнозирования расхода топлива и перехода к автоматизированному фактическому учету расхода топлива». По данным издания, транспортные средства будут сосредоточены в наиболее емких и загруженных регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове, Челябинске, Республике Башкортостан, Алтайском крае, Свердловской и Московской областях. Всего автопарк «Почты России» насчитывает около 17 тыс. единиц техники, уточнили в «РГ».

В лидерах по онлайн-продаже алкоголя. По результатам исследования Центра мониторинга оборота алкогольной продукции в интернете «Щит», десятку лидеров по онлайн-продаже алкоголя возглавили Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область, сообщают «Известия». Уфа по этому показателю оказалась на седьмом месте. Отмечается, что онлайн-бутлегеры наиболее активно действуют в городах-миллионниках, там, где развит сервис доставки, налажена логистика. В рамках исследования, проведенного с 1 ноября 2019 по 1 февраля 2020 года, удалось выявить самые распространенные схемы по продаже алкоголя: сайты-однодневки; группы в соцсетях по продаже и доставке спиртного; продажа несертифицированными алкомаркетами в качестве сувениров или подарочных корзин; услуги «алкоголь в аренду» с внесением залога; сервисы «алкоголь в подарок», рассказали в издании.