Чем болеют жители Башкирии? Итоги диспансеризации за 2019 год

По результатам выявлено 78 509 случаев заболеваний. Из них на первом месте — болезни системы кровообращения — 21,5 тысяч случаев, на втором месте болезни эндокринной системы — более 15 тысяч случаев, на третьем месте болезни нервной системы — 6,8 тысячи случаев.

В Министерстве здравоохранения Башкирии подвели итоги проведения диспансеризации населения в республике за 2019 год.

Гульфия Акулова

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