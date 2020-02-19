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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Чем болеют жители Башкирии? Итоги диспансеризации за 2019 год

ОБЩЕСТВО

В Министерстве здравоохранения Башкирии подвели итоги проведения диспансеризации населения в республике за 2019 год.

Всего I этап диспансеризации взрослого населения прошли 765 163 человек.

По результатам выявлено 78 509 случаев заболеваний. Из них на первом месте — болезни системы кровообращения — 21,5 тысяч случаев, на втором месте болезни эндокринной системы — более 15 тысяч случаев, на третьем месте болезни нервной системы — 6,8 тысячи случаев.

У пациентов впервые выявлено 18 случаев туберкулеза, 593 случая злокачественных новообразований, 1 496 случаев сахарного диабета, 12 750 случаев болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением, 1 757 случаев ишемической болезни сердца.

Гульфия Акулова
Теги: здравоохранение, диспансеризация
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