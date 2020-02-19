Чем болеют жители Башкирии? Итоги диспансеризации за 2019 год
В Министерстве здравоохранения Башкирии подвели итоги проведения диспансеризации населения в республике за 2019 год.
Всего I этап диспансеризации взрослого населения прошли 765 163 человек.
По результатам выявлено 78 509 случаев заболеваний. Из них на первом месте — болезни системы кровообращения — 21,5 тысяч случаев, на втором месте болезни эндокринной системы — более 15 тысяч случаев, на третьем месте болезни нервной системы — 6,8 тысячи случаев.
У пациентов впервые выявлено 18 случаев туберкулеза, 593 случая злокачественных новообразований, 1 496 случаев сахарного диабета, 12 750 случаев болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением, 1 757 случаев ишемической болезни сердца.