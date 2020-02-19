В уфимском центре СПИД ажиотажа среди желающих сдать кровь на ВИЧ не наблюдается

Популярный российский ведущий, автор программы «ВДудь» Юрий Дудь выпустил фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят».

По всей России после премьеры выпуска в центрах по профилактике СПИДа фиксируют увеличение количества обратившихся. Фильм посмотрели уже более 13 миллионов человек, а количество запросов со словом «ВИЧ» только в Google выросло в 14 раз

«В уфимском центре СПИД ведется плановая работа с населением, ажиотажа нет. В среднем принимаем 20-30 человек, иногда их количество возрастает до 50. В 2019 году в Башкирии было обследовано 500 тысяч человек, выявлено 2705 зараженных ВИЧ-инфекцией», — сказала заведующая отделом иммунопрофилактики Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Гузель Габитова.

В центр может обратиться любой гражданин России: анализ можно сдать анонимно, а также получить результат на бумаге — в этом случае потребуется предъявить паспорт.

В уфимском офисе МФЦ на ул. Губайдуллина, 6, можно сдать экспресс-тест на ВИЧ. Раз в неделю, с 20 февраля, в офисе будут работать медсестра, лаборант и психолог. Результат можно получить через 15 минут.

Специалисты проконсультируют, расскажут о путях заражения, об особенностях течения заболевания и о способах профилактики инфекции.