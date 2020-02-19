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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников Фото: ИА «Башинформ»

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект о бесплатном горячем питании для учеников младшей школы. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на нижнюю палату Федерального собрания.

После того как документ одобрит Совфед, а также подпишет президент РФ, школьников будут кормить бесплатно не менее одного раза в день.

Средства на реализацию закона выделят из федерального, регионального и местного бюджетов. При этом регионы смогут получать из федеральной казны субсидии на эти цели.

Часть школ перейдут на бесплатное питание уже в сентябре этого года, пояснили в нижней палате парламента, — полностью переход завершится к сентябрю 2023 года. В тех регионах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание будут предоставлять уже в этом году. В пояснительной записке к проекту его авторы указали, что данное нововведение необходимо в связи с тем, что самым распространенным заболеванием среди детей являются болезни органов пищеварения — 19,8% от всех несовершеннолетних страдают от этого недуга.

Организацией питания займутся в образовательных учреждениях, на сайтах школ и детских лагерей будут каждый день публиковать меню в столовой. Родители смогут информировать образовательное учреждение о состоянии здоровья ребенка.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, более 40 млрд рублей понадобится в будущем году для реализации этого закона.

ИА «Башинформ»
Теги: бесплатное питание, Госдума
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