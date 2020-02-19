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В Уфе от службы в армии в каждом призыве уклоняется по 900 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

В Уфе от службы в армии в каждом призыве уклоняется по 900 человек Фото: администрация Уфы

По итогам осеннего призыва 2019 года в армию было отправлено 800 жителей Уфы. Весной в вооруженные силы было отправлено 860 человек. Такие данные изложены в отчетах о проведении призывных кампаний в 2019 году.

При этом, по словам начальника Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации Уфы Артура Гафарова, число уклонистов в последние годы стабильно и каждый призыв держится на уровне около 900 человек. В осенний призыв 2019 года по повесткам военкоматов не явилось 908 человек, из которых 655 удалось разыскать.

«Осенний призыв проходил достаточно тяжело, — отметил Артур Гафаров. — Осложнял ситуацию общий информационный фон, связанный с чрезвычайным происшествием в воинской части Забайкальского края».

Уклонистов ищут правоохранительные органы, сотрудники военных комиссариатов, муниципалитетов и жилищных организаций. В районах Уфы работало 19 мобильных групп по розыску уклоняющихся от призыва.

Проблему представляет и здоровье призывников. В период осеннего призыва медкомиссию прошли 5 675 человек, из них годными к военной службе без ограничений были признано только 1 639 (29%). Еще 2290 человек или 40% осмотренных были признаны годными к службе с незначительными ограничениями. Основными заболеваниями призывников являются расстройства питания и нарушения обмена веществ, заболевания костно-мышечной и эндокринной систем, болезни нервной системы и кровообращения.

Сергей Николаев
Теги: армия, призыв
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