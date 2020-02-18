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Гражданам Китая ограничили въезд в Россию

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Гражданам Китая ограничили въезд в Россию Фото: ИА «Башинформ»

Гражданам Китая временно ограничили въезд в Россию. Как сообщает ТАСС, ограничение начинает действовать с 20 февраля.

Мера касается граждан Китая, направляющихся в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях. Об этом было объявлено по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

«С 00 часов 00 минут местного времени 20 февраля 2020 г. временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях», — говорится в сообщении.

ИА «Башинформ»
Теги: ограничение въезда, коронавирус
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