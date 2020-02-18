Испытано на себе: министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин сдал ЕГЭ по истории

Фото: пресс-служба Министерства образования РБ













Фото: пресс-служба Министерства образования РБ

18 февраля министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин принял участие во Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ с родителями». Мероприятие прошло в Республиканской гимназии-интернате им. К.А. Давлеткильдеева в формате деловой игры, воспроизводящей процедуру проведения ЕГЭ по учебному предмету «История».

Вместе с детьми экзамен сдавали родители, представители Правительства РБ, общественные деятели, журналисты.

«По инициативе Рособрнадзора и Министерства просвещения России такая акция проводится по всем субъектам Российской Федерации, и республика активно принимает участие в проведении так называемого родительского ЕГЭ. Цель этой акции — показать, что процедура прохождения государственной итоговой аттестации для наших детей абсолютно прозрачна, никаких сложностей прохождения ЕГЭ нет. Родители через себя пропускают эту процедуру, понимают, что все те меры, которые принимаются для проведения на безопасном уровне, направлены на объективность, прозрачность и, самое главное, — обеспечение успешной сдачи экзаменов нашими детьми», — прокомментировал Айбулат Хажин.

Министр сообщил, что в этом году в связи с 75-летием Великой Победы на федеральном уровне было принято решение, что акция «День сдачи ЕГЭ с родителями» пройдет именно по истории. Составляли задания в Институте развития образования совместно с предметными комиссиями.

Айбулат Хажин заверил, что доступа к заданиям заранее ни у кого не было, и он сам тоже не видел задания до тех пор, пока не сел за парту. Накануне пришлось уделить время подготовке к экзамену, признался министр.

«Вчера проштудировал вместе с сыном учебники истории, какие-то даты освежил в памяти, но, в первую очередь, конечно, нам было интересно, чтобы появились задания, связанные с нашим регионом, поэтому прочитал еще Историю и культуру Башкортостана», — отметил министр.

Подобные акции проходят во всех муниципалитетах республики.