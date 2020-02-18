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В утрате Дома с мастерской в Нижегородке могут обвинить Башкультнаследие - СМИ

ОБЩЕСТВО
Фото: Башкультнаследие

В утрате Дома с мастерской в Нижегородке могут обвинить Башкультнаследие - СМИ Фото: Башкультнаследие

В утрате Дома с мастерской в уфимской Нижегородке могут оказаться виноваты сотрудники Башкультнаследия, сообщает «МКСеть» по итогам судебного заседания. Ведомство, ответственное за сохранение объектов культурного наследия, подало иск против владельцев «Дома с мастерской», которые снесли его, чтобы освободить участок под застройку. Башкультнаследие потребовало возмещения работ по восстановлению объекта на сумму 25 млн рублей.

Владельцы — супруги-врачи Нигмановы, объяснили свое решение по сносу тем, что старое здание разрушалось и представляло опасность для окружающих, а о его охранном статусе они не знали.

Бывшая владелица «Дома с мастерской» подтвердила, что также не была в курсе его исторической ценности. Процесс приватизации объекта в 2012 году происходил без участия Управления по охране ОКН.

«Дом» был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия в апреле 2017 года, эта информация должна была в течение пяти дней появиться в Едином госреестре недвижимости, но это было сделано только после сноса, в конце августа 2019-го. Когда Финат Нигманов покупал дом, он действительно не мог знать о его охранном статусе, доказывают его адвокаты.

Защитники собственника предоставили СМИ копию постановления о возбуждении СКР по Башкирии 6 февраля уголовного дела по статье «Халатность» в отношении неустановленного сотрудника Башкультнаследия.

ИА «Башинформ»
Теги: Дом с мастерской, снос, Башкультнаследие, объекты культурного наследия
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