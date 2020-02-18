Радий Хабиров: Работа в студотряде - одно из ярких и чистых воспоминаний о молодости

Глава Башкортостана Радий Хабиров во время учебы на юридическом факультете БашГУ четыре года работал в студенческих отрядах. Он строил железнодорожную ветку на угольном разрезе в Кумертау, в 1986 году в Нефтекамске, вместе со своим стройотрядом, где был командиром, работал на строительных площадках, крыл крышу будущей Школы рабочей молодежи, копал траншеи для коммуникаций строящегося завода «Башсельмаш». Глава региона также был и в составе интернационального студенческого отряда в ГДР.

Этими своими воспоминаниями глава региона поделился во время встречи с командирским составом республиканских студотрядов и действующих штабов вузов. Встреча прошла в уфимском Конгресс-холле «Торатау» в день российских студенческих отрядов.

«Мы тогда работали много, бывало, что чуть ли не в три смены, но мы все были счастливы и сегодня я вспоминаю это время с особым трепетом и волнением. Работа в студотряде — одно из самых ярких и чистых воспоминаний моей молодости. Это было особое время, мы там дружили, влюблялись, создавали семьи, и сегодня я как в машине времени, спасибо, что вернули меня в эти годы», — поделился своими эмоциями Радий Хабиров.

«Это была большая сила, огромный трудовой ресурс, серьезная воспитательная работа, ты видел людей, своих сокурсников, каковы они в работе. Мы обязательно подумаем над тем, как в рамках действующего законодательства предусмотреть льготы для бойцов стройотрядов. Мы должны заинтересовать наши предприятия, чтобы они вас привлекали. Быть может, разработаем и примем закон о поддержке студенческих отрядов, чтобы была реальная и конкретная мотивация для молодых людей и работодателей», — отметил глава региона.

По его словам, радует, что в республике вновь удалось возродить это движение. В советское время студотряды были частью большой государственной политики. Вспомнить хотя бы строительство БАМа.Радий Хабиров поручил организовать встречу представителей студотрядов с главами муниципалитетов, чтобы подготовить почву для предстоящей работы в летний сезон, а также рассмотреть возможность организации профессиональной подготовки ребят. На память о встрече представители студотрядов подарили Главе региона именную бойцовку.