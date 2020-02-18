Три вагона с медом, два – с вином: Что жители Башкирии дарили фронтовикам на 23 февраля





Ко дню 24-й годовщины Красной Армии со всех концов Советского Союза отправлялись на фронт эшелоны с подарками. Что подарили бойцам жители Башкирии? Об этом в публикации газеты «Красная Башкирия» от 21 февраля 1942 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Со всех концов необъятного Советского Союза отправились на фронт эшелоны с подарками для бойцов героической Красной Армии, ко дню ее славной XXIV годовщины», — пишет газета и отмечает, что «сбор этих подарков – ярчайшее выражение народной любви к своей армии, заботы о доблестных сынах народа, очищающих нашу землю от гитлеровских захватчиков».

Трудящиеся Башкирии также отправили эшелон с праздничными подарками на фронт. В их сборе приняли участие жители Уфы, Белорецка, Ишимбая, Стерлитамака, Бирска и колхозники 16 сельских районов республики, говорится в публикации

В башкирском «подарочном» эшелоне было 18 вагонов: «три из них с мясом, один – с битой птицей, вагон копченостей, пять вагонов масла и кондитерских изделий, три вагона с медом, два – с винными изделиями и три вагона индивидуальных посылок».

Издание уточняет, что жители республики «послали бойцам 20.407 килограммов свинины, говядины и баранины, 6.797 килограммов битой птицы, 12.164 килограмма окороков, колбасы и других копченостей, много тонн варенья, пряников, печенья и других кондитерских изделий». В числе подарков были также табак и мыло.

Еще жители республики подготовили для солдат индивидуальные посылки, в каждую из них вложив теплые сердечные письма с пожеланием скорейшей победы над врагом.

А Агафья Яковлевна Фролова из села Вознесенское Бижбулякского района отправила в подарок полушубок, вложив в карман теплого дара письмо: «пусть знает товарищ боец, от кого получил подарок», заметила сельчанка. Как выяснилось, полушубок Агафьи Яковлевны вручили на фронте добровольцу Красной Армии И.К Гетману, защищавшему от немцев родной Дон.

Взволнованный таким вниманием советской патриотки, боец отправил жительнице Башкирии ответное послание. «Здравствуйте, дорогой товарищ Агафья Яковлевна! Получил от Вас хороший полушубок! Спасибо Вам за Ваше внимание. Заверяю Вас, что полушубок Ваш теплый, а еще теплее на сердце от той заботы, которую проявляет о нас родина и такие славные женщины, как Вы, Агафья Яковлевна. Буду бить врагов беспощадно, буду отвоевывать родной Донбасс и нашу советскую землю», — обещал Гетман в ответном письме, присланном в редакцию «Красной Башкирии» с просьбой рассказать о подарке Фроловой.

Эшелон с подарками для фронтовиков сопровождала большая делегация. Среди них были председатель Президиума Верховного Совета Башкирии Рахим Ибрагимов, бывший красный партизан города Белорецка Мамин, мастер мартеновского цеха Белорецкого металлургического завода Токарев и другие.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.