Фото: Олег Яровиков Уфимка обратилась за помощью к главе Башкирии: банк выселяет из единственного жилья Фото: Олег Яровиков

Уфимка Зульфия Рахматуллина столкнулась с банковским прессингом, за ранее выплаченный кредит банк снова взыскивает деньги. Женщина рискует остаться без единственного жилья, в котором проживает с дочерью. С просьбой о помощи она обратилась к главе Башкирии Радию Хабирову, написав пост в соцсетях.

В 2014 году она взяла кредит 700 тысяч рублей (под залог квартиры в Уфе) в «ИнвестКапиталБанке». Через год банк потребовал все деньги вернуть из-за небольшой просрочки платежа (заемщица потеряла работу, временно платить не смогла), сумма просроченных платежей на тот момент составляла 36 тысяч рублей. Суд обязал отдать банку 650 тысяч рублей (часть долга уже была погашена ранее). Судебные приставы взыскали сумму в пользу банка.

«Эта история длится пять лет и не даёт мне спокойно жить. В 2019 году банк присылает требование о расторжении договора и выплаты процентов, пеней и штрафов на 1 млн 178 тысяч рублей. И подаёт на нас в суд с требованием изъять квартиру. Илишевский суд отказал банку с формулировкой, что требование «о взыскании всей суммы задолженности по кредиту, которые судом были удовлетворены в 2015 году, свидетельствуют об одностороннем отказе банка от исполнения договора, в связи с чем договор считается расторгнутым, а поэтому оснований для повторного расторжения договора не имеется. Банк подаёт апелляцию в Верховный суд РБ и суд отменяет решение Илишевского суда в пользу банка, правда, уменьшив сумму выплаты до 380 тысяч рублей с формулировкой, что выплата неустойки по своей природе носит компенсационный характер. Вчера была кассация в Самаре и она оставила решение Верховного суда в силе. И мое единственное жильё все же продадут с торгов», — пишет Зульфия Рахматуллина.

По ее словам, в кредитном договоре есть пункт, который гласит, что «при ненадлежащем исполнении условий настоящего договора кредитор вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, с требованием от заемщика полного погашения суммы кредита, а также начисленных процентов, пеней, штрафов и иных платежей, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором».

«Этим правом банк воспользовался в 2015 году. В кредитном же договоре иных условий расторжения и досрочного взыскания по кредиту нет», — пишет женщина.