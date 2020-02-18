В Уфе мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство отчима
В Уфе мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство отчима Фото: ИА «Башинформ»
Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Уфы по статье «Убийство», «Умышленное причинение смерти другому человеку».
Суд установил, что на почве возникших личных неприязненных отношений мужчина решил убить своего 61-летнего отчима. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РБ, 26 сентября 2019 года, находясь днем в квартире, уфимец взял со стола кухонный нож и нанес отчиму удары в область грудной клетки.
Очевидцем произошедшего стала мать осужденного.
Подсудимый свою вину признал полностью.
Суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.