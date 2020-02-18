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В Уфе мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство отчима

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство отчима Фото: ИА «Башинформ»

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Уфы по статье «Убийство», «Умышленное причинение смерти другому человеку».

Суд установил, что на почве возникших личных неприязненных отношений мужчина решил убить своего 61-летнего отчима. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РБ, 26 сентября 2019 года, находясь днем в квартире, уфимец взял со стола кухонный нож и нанес отчиму удары в область грудной клетки.

Очевидцем произошедшего стала мать осужденного.

Подсудимый свою вину признал полностью.

Суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Теги: прокуратура РБ
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