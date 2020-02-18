Фото: автор Гострудинспекция Башкирии: Сегодня сотрудники не чувствуют заботы со стороны работодателя Фото: автор

В Уфе 18 февраля на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» руководитель региональной Гострудинспекции Татьяна Астрелина призналась, что ей импонирует организация труда, которая была в советское время. По ее мнению, тогда работники чувствовали заботу о себе со стороны работодателя.

«Вспоминаю, анализирую… Мне импонирует то, как был организован труд в советское время. Считаю, это было сделано на высоком уровне, производительность труда была достаточно высокой, заботы о человеке было гораздо больше, чем сейчас. Были механизмы, была другая мотивация у работников, это однозначно», — сказала она.

Татьяна Астрелина также ответила на вопрос, касающийся сна в обеденное время, и условий, способствующих улучшению производительности труда.

«По поводу сна. Не секрет, что на достаточно крупных предприятиях создаются релакс-комнаты, комнаты обеденного перерыва, где и музыка, и удобные массажные кресла, рыбки плавают и так далее, — сказала она. — Когда мы общаемся с работниками, сейчас очень многие люди говорят о том, что они не чувствуют заботы со стороны работодателя. И это факт. И когда работодатель, элементарно, кулер поставит, кофе-машину, то есть немножко подумает о работниках, то и сотрудники отзываются на это. Они начинают более активно работать и приносить пользу работодателю. Поэтому такие комнаты, в том числе, для обеденного сна нужно создавать».

Руководитель ведомства считает, что сейчас преобладает крайне низкий уровень заботы именно о работниках.

«Если взять, например, крупную контору-монополиста, у которой много финансовых ресурсов, для такой организации скорее всего не проблема создать комнату с аквариумом и мягкими диванами. Малый и средний бизнес, конечно, этими вопросами не озадачивается. Я уже не говорю о ЖЭУ: когда мы их проверяем, это, на самом деле, страшная вещь. Что касается организаций в сфере АПК, то здесь, вроде как создаются новые рабочие места, но, например, от проверки СПК «Рассвет» в Татышлинском районе у меня испуг. Уважаемые коллеги, но так нельзя! Так не уважать людей просто нельзя! Какие-то полуразрушенные помещения, где все возможные нормативные требования нарушены. На это было просто страшно смотреть».

Сейчас Гострудинспекция Башкирии совместно с Уфимским НИИ медицины труда и экологии человека планирует поэтапно подводить каждого работодателя независимо от того, сколько людей у него работают, к системе улучшения условий труда.

«То есть, если у него три человека работают, пускай это будет одно кресло с кулером и одной птичкой, которая будет петь над ухом. Если это крупное предприятие, то это будет помещение побольше, приспособленное к отдыху сотрудников, с медпунктом. Это нужно делать, чтобы люди почувствовали заботу, и это, я уверена, скажется на производительности труда», — заявила Татьяна Астрелина.