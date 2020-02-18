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Татьяна Астрелина: Смягчение наказания за невыплату зарплаты к хорошему не приведет

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Татьяна Астрелина: Смягчение наказания за невыплату зарплаты к хорошему не приведет Фото: Валерий Шахов

В Уфе 18 февраля на встрече с журналистами руководитель Гострудинспекции в Башкортостане Татьяна Астрелина прокомментировала инициативу Госсовета по частичной декриминализации законодательства об экономических преступлениях в России. Авторы поправки, пишет Lenta.ru, предлагают смягчить наказание за невыплату зарплаты, в том числе, отменить уголовное преследование, которое предполагает лишение свободы на срок до пяти лет. Принятие этого предложения не приведет ни к чему хорошему, считает Татьяна Астрелина.

«У нас есть уголовное наказание, которое действует не первый год. При этом долги по зарплате просто зашкаливают, причем не только в Башкирии, но и в целом по России. Если еще и этот механизм отменить (уголовное преследование – прим. ред.), я думаю, ни к чему хорошему это не приведет», — сказала руководитель региональной Гострудинспекции.
Гострудинспекция в ежедневном режиме ведет мониторинг состояния законности в сфере оплаты труда. По состоянию на 1 января 2020 года, совокупный размер задолженности по заработной плате в республике составил 670,2 млн рубля.

Ксения Калинина
Теги: Гострудинспекция в РБ, зарплата, долги
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