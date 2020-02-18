Фото: Валерий Шахов Татьяна Астрелина: Смягчение наказания за невыплату зарплаты к хорошему не приведет Фото: Валерий Шахов

В Уфе 18 февраля на встрече с журналистами руководитель Гострудинспекции в Башкортостане Татьяна Астрелина прокомментировала инициативу Госсовета по частичной декриминализации законодательства об экономических преступлениях в России. Авторы поправки, пишет Lenta.ru, предлагают смягчить наказание за невыплату зарплаты, в том числе, отменить уголовное преследование, которое предполагает лишение свободы на срок до пяти лет. Принятие этого предложения не приведет ни к чему хорошему, считает Татьяна Астрелина.

«У нас есть уголовное наказание, которое действует не первый год. При этом долги по зарплате просто зашкаливают, причем не только в Башкирии, но и в целом по России. Если еще и этот механизм отменить (уголовное преследование – прим. ред. ), я думаю, ни к чему хорошему это не приведет», — сказала руководитель региональной Гострудинспекции.

Гострудинспекция в ежедневном режиме ведет мониторинг состояния законности в сфере оплаты труда. По состоянию на 1 января 2020 года, совокупный размер задолженности по заработной плате в республике составил 670,2 млн рубля.