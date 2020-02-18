Фото: Викимедиа РУ Представители Башкирии удостоены российской премии Викимедии Фото: Викимедиа РУ

Три представителя Башкортостана удостоены российской премии за развитие проектов Викимедии. Об этом сообщили организаторы «Всенаучного форума 2020», прошедшего в Москве в минувшие выходные.

Второй год подряд «Вики-премию» за наибольший вклад в развитие Башкирской Википедии получает ветеран республиканской журналистики Ансар Нуретдинов из Белорецка. В прошлом году он посвятил своему хобби 362 дня и сделал около 20 тысяч редакторских правок, обновляя устаревшие сведения. «Вики-премия» учреждена в 2011 году некоммерческим партнёрством «Викимедиа РУ». С 2014 года она вручается и лидерам Википедий на языках России, сообщил администратор Башкирской Википедии Рустам Нурыев.

Кроме традиционной премии, в этом году еще один редактор из Башкортостана признан лауреатом специальной номинации за создание наибольшего количества статей в башкирском разделе. Луиза Юлдашева из Бурзянского района, в прошлом учитель русского языка и литературы, за год перевела на башкирский язык 1334 статьи Википедии общим объемом около 6 миллионов знаков и стала абсолютным лидером по количеству новых статей.

За многолетнюю информационную поддержку движения Викимедиа в Республике Башкортостан лауреатом премии «Свободные знания» признан главный редактор агентства «Башинформ» Алик Шакиров и само информационное агентство. Премия «Свободные знания» учреждена в 2014 году и вручается лицам и организациям, внесшим заметный вклад в достижение целей движения Викимедиа, но при этом не являющимся активными участниками её проектов.

Победителей поздравил исполнительный директор НП «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.

«В этом году сразу три лауреата из Башкортостана удостоены вики-премии. Особенно приятно, что это произошло в год юбилея одного из самых активно развивающихся вики-проектов в России — Википедии на башкирском языке. Поздравляю победителей и желаю не останавливаться на достигнутом!», — сказал он на церемонии вручения премий.

«Башинформ» — первое информационное агентство России, удостоенное премии «Свободные знания». Оно уже много лет проводит систематическую работу, популяризируя движение Викимедиа в республике, и работа эта находит живой отклик. Об этом свидетельствуют темпы роста движения башкирских викимедийцев. Именно в Башкортостане в 2015 году появилась первая в России юзер-группа, после чего такие сообщества стали возникать по всей стране. Буквально на днях башкирские активисты зарегистрировали уже вторую, на этот раз международную, юзер-группу, объединившую викимедийцев старшего поколения — «Вики-бабушки». Привлечение необходимого числа активистов для создания этих групп во многом стало возможным благодаря регулярному информированию агентством «Башинформ» деятельности волонтеров Башкирской Википедии. Башкирский раздел интернет энциклопедии постоянно находится в тройке лидеров Википедий на языках России, его авторы ежегодно получают «Вики-премию» за наибольшую активность в проекте. Деятельность ИА «Башинформ» должна стать ориентиром для российских информационных агентств», — прокомментировал член оргкомитета премий Дмитрий Рожков.

Премии за развитие вики-проектов башкирским лауреатам вручат в Уфе. Об этом сообщил директор НП «Викимедиа РУ» Владимир Медейко.

«То, что в этом году три приза отправляются в Башкортостан, отражает ту важную роль, которую Башкирская Википедия имеет в российском сообществе Викимедиа. Башкирский раздел Википедии открылся 15 лет тому назад, и на праздновании этого знаменательного события в Уфе мы планируем торжественно вручить призы башкирским активистам, которые не смогли присутствовать на прошедшей в Москве церемонии», — сказал Медейко.