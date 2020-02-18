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В Башкирии число заболевших гриппом и ОРВИ продолжает расти, эпидпорог превышен на 70%

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии число заболевших гриппом и ОРВИ продолжает расти, эпидпорог превышен на 70% Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии число заболевших гриппом и ОРВИ продолжает расти. За минувшую неделю, с 10 по 16 февраля в республике заболели 41 133 человека, большая часть дети — свыше 26 тысяч случаев. Данные приводит региональный Роспотребнадзор.

Эпидемический порог по заболеваемости острой респираторной инфекцией превысил 70%, по сравнению с предыдущей неделей вырос на 12,5%.

В Уфе по предварительным диагнозам зарегистрировано 11 979 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, в том числе у детей — 6 471 случай.

«При лабораторных обследованиях от больных определяются как вирусы гриппа, так и вирусы негриппозной этиологии. Среди вирусов гриппа преобладает грипп В — 54%, пандемический штамм гриппа А(H1N1)2009 составляет – 31,6%», — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РБ.

Как сообщало агентство «Башинформ», из-за большого количества заболевших школьников на карантин закрыты все школы Уфы, Белебея, Нефтекамска, Салавата, Дуванского района. Образовательный процесс приостановлен в 323 школах, 10 школах-интернатах и 56 детских садах, а также частично в 201 классе в школах и 19 группах в детских садах.

Гульфия Акулова
Теги: грипп и ОРВИ
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