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18 февраля Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В правительстве отклонили законопроект о переносе одного выходного дня на 31 декабря

ОБЩЕСТВО

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, предполагающий перенос одного выходного в году на 31 декабря, сообщает 18 февраля ТАСС.

Как сообщает издание (в распоряжении которого имеется копия документа), в кабмине это объяснили тем, что в Трудовом кодексе уже предусмотрен перенос выходных дней на другие дни федеральным законом или нормативно-правовым актом правительства. Поэтому правительство законопроект не поддержало.

В декабре 2019 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину сделать 31 декабря выходным днем и сократить новогодние каникулы для россиян. Тогда российский лидер ответил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днем, но добавил, что для принятия такого решения времени мало.

14 января опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показал, что большинство россиян (83%) поддерживают идею сделать 31 декабря выходным днем.

Теги: выходные, праздники, Правительство РФ
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