За долги уфимца арестовали имущество жителя Ярославской области

Долги уфимца за коммунальные услуги, автоштрафы и другие долги были незаконно переложены на его полного тезку с аналогичными фамилией, именем и отчеством и датой рождения, но жителя Ярославской области

Слушание дела состоялось в Верховном суде Башкирии 17 февраля.

Двойник должника с 2017 года не мог реализовать квартиру, автомобиль так как они были арестованы из-за долгов уфимца. Это произошло из-за ошибочных действий судебных приставов-исполнителей Октябрьского и Советского района Уфы.

«Кроме того, с его банковской карты неоднократно списывались денежные средства в общей сумме около 50 тысяч рублей, — пояснила юрист «двойника» должника Фирюза Дистанова. — Досудебное регулирование спора, длящееся на протяжении двух лет, ни к чему не привело, в результате житель Ярославской области был вынужден обратиться в суд».

Суд первой инстанции определил, что нарушения на момент рассмотрения дела устранены, и прекратил производство. Верховным судом Башкирии решение отменено и возвращено на новое рассмотрение.

Судебное разбирательство продолжается.