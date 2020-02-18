Фото: автор В Башкирии из трех тысяч несанкционированных свалок ликвидировано лишь 414 Фото: автор

В Башкирии в прошлом году из 2 918 несанкционированных свалок силами муниципалитетов ликвидировано лишь 414, сообщил замминистра природопользования экологии республики Нияз Фазылов.

Общая площадь всех незаконных точек скоплений мусора в регионе составляет 2 301 га.

По словам представителя ведомства, на более быстрые темпы ликвидации свалок не хватает денежных средств.

Основным методом ликвидации несанкционированных свалок является их укрупнение. То есть отходы с более мелких свалок перевозятся на крупные.

Сейчас Минэкологии изучает опыт соседних регионов по оказанию мер господдержки муниципалитетам по ликвидации незаконных свалок.

Также в республике в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» подлежат ликвидации все свалки, расположенные в черте городов. В 2019 году ликвидировано 16 свалок в Уфе и Нефтекамске, заключены госконтракты на разработку проектной документации на ликвидацию шести свалок в городах Давлеканово, Благовещенск, Сибай, Баймак, Кумертау, Стерлитамак.

По данным природоохранного ведомства региона, в настоящее время в государственном реестре объектов размещения отходов числятся 34 полигона ТКО, где захоранивается весь мусор.