Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.30 ↓

EUR 68.62 ↑

18 февраля Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии из трех тысяч несанкционированных свалок ликвидировано лишь 414

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии из трех тысяч несанкционированных свалок ликвидировано лишь 414 Фото: автор

В Башкирии в прошлом году из 2 918 несанкционированных свалок силами муниципалитетов ликвидировано лишь 414, сообщил замминистра природопользования экологии республики Нияз Фазылов.

Общая площадь всех незаконных точек скоплений мусора в регионе составляет 2 301 га.

По словам представителя ведомства, на более быстрые темпы ликвидации свалок не хватает денежных средств.

Основным методом ликвидации несанкционированных свалок является их укрупнение. То есть отходы с более мелких свалок перевозятся на крупные.

Сейчас Минэкологии изучает опыт соседних регионов по оказанию мер господдержки муниципалитетам по ликвидации незаконных свалок.

Также в республике в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» подлежат ликвидации все свалки, расположенные в черте городов. В 2019 году ликвидировано 16 свалок в Уфе и Нефтекамске, заключены госконтракты на разработку проектной документации на ликвидацию шести свалок в городах Давлеканово, Благовещенск, Сибай, Баймак, Кумертау, Стерлитамак.

По данным природоохранного ведомства региона, в настоящее время в государственном реестре объектов размещения отходов числятся 34 полигона ТКО, где захоранивается весь мусор.

Гульфия Акулова
Теги: ТКО, мусор, несанкционированные свалки
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии перевернулась машина «скорой помощи» с тремя беременными женщинами
В Салаватском районе Башкирии перевернулась машина «скорой помощи», в которой находились три беременные женщины. Как сообщает газета «На земле Салавата
РПЛ планирует использовать систему VAR во всех играх чемпионата России
В воскресенье на уфимском стадионе «Нефтяник» состоялся товарищеский матч между молодежными командами «Уфы» и «Рубина». На данной игре тестировалась сист
Дочь Роберта Юлдашева пыталась попасть на шоу Первого канала
Дочь народного артиста Башкирии Роберта Юлдашева выступила на отборочном туре шоу Первого канала «Dance Революция» и удивила жюри конкурса. Нэркэс в танц
Названа причина смены курса самолета Уфа - Пхукет
Авиакомпания Nordwind («Северный ветер») объяснила причину вынужденной посадки в Москве самолета «Боинг-777», выполнявшего рейс Уфа - Пхукет. По официаль
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть