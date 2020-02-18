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Гидрометцентр предупреждает о возможных морозах в марте

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Гидрометцентр предупреждает о возможных морозах в марте Фото: Валерий Шахов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с журналистами заявил, что в европейскую часть России в марте может прийти похолодание до минус десяти градусов. Синоптик отметил, что март по своему климатическому определению — зимний месяц, поэтому понижение температуры не стоит воспринимать как что-то необычное. «Это совершенно нормальное явление, поэтому по всем расчетам мы прогнозируем, что в марте с большой вероятностью будет понижение до минус 7–10 градусов», — рассказал﻿ он РБК.

Ранее сообщалось﻿﻿, что предстоящий март будет самым сухим месяцем в году в средней полосе. Осадков выпадает крайне мало. По ее словам, меньше осадков прогнозируется в Башкирии, в Кировской области, Пермском крае, а также на востоке Саратовской области, на юге Урала, на юге Тюменской области, в Омской области, на севере Иркутской области, в Забайкалье, в Приморье, на юге Сахалина.

Теги: погода, Гидрометцентр России
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