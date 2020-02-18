Фото: ИА «Башинформ» Башкирия в федеральных СМИ: Арестован начальник управления МЧС; кому готовы платить 1 млн Фото: ИА «Башинформ»

Федеральные деньги вряд ли улучшат ситуацию в дефицитных регионах России, считает эксперт. Самыми дефицитными оказались Московская область, Москва и Башкортостан.

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил выделить проблемным регионам по 5 млрд рублей на реализацию программ развития до 2024 года. Помогут ли эти меры, высказал свое мнение порталу «Росбалт» экономист Дмитрий Прокофьев. «Развитие само по себе не может быть целью, так же как и самозабвенное занятие спортом — должен быть какой-то результат. Если речь о том, что благодаря этим деньгам люди перестанут уезжать из регионов в Петербург и Москву — тогда 5 млрд не хватит точно», — уверен экономист. Однако, по его словам, если деньги пойдут на создание приемлемых условий жизни для тех, кто остается жить в этих регионах, на какие-то сферы их хватит. «5 млрд хватит на решение каких-то региональных проблем — состояние коммунальных сетей, ремонт школ», — полагает Прокофьев. Число российских регионов, завершивших 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом с 15 до 35. «Суммарный дефицит регионов оценивается в 233 млрд рублей. Самыми дефицитными оказались Московская область (74,4 млрд рублей), Москва (53,29 млрд рублей), Башкортостан (16,31 млрд рублей), Свердловская (14,19 млрд рублей) и Иркутская области (13,03 млрд рублей)», — напомнили на портале.

Как рискнуть и поступить в тот самый вуз, узнали в РИА Новости. Высокий балл за ЕГЭ – такие цели ставят перед собой будущие абитуриенты. Дарья Сараева из маленького города Давлеканово в Башкирии не исключение. Однако результаты экзамена ее не обрадовали. Как реагировать в такой ситуации и не изменить своему решению, Дарья рассказала агентству. «Когда на сайте появились результаты – я выпала в осадок. Баллы были ниже тех, которые хотелось бы увидеть. Я подавала документы в 3 университета Казани и в 2 университета Уфы. По первой волне я проходила во все университеты, кроме того, что мне был нужен. Опасаясь, что по второй волне я так же могу "пролететь", в начале августа, в день, после которого уже нельзя было бы забрать документы, мы снова отправились в КГЭУ и поменяли специальность с "Электроэнергетики" на "Теплоэнергетику", — делится Дарья своим опытом. — За бюджетные места была большая конкуренция. Стало страшно. Мы ждали допоздна. Но, как оказалось, не зря! Нам огласили предварительные результаты, где я была в списках. Через несколько дней я в буквальном смысле прыгала по дому, увидев официальные списки, где было мое имя», — рассказал жительница Давлеканово и пожелала будущим выпускникам «не готовиться к экзаменам до умопомрачения, чтобы не потерять интерес к жизни», но «при выборе специальностей обратить внимание на профессии, которые точно будут востребованы в будущем».

Кому готовы платить миллион? А после окончания учебы, оказывается, в России можно зарабатывать шестизначные суммы в месяц. Например, на сайте hh.ru размещено 138 вакансий с предложением по заработной плате в 1 млн рублей, подсчитали для «Газеты.Ru» на портале. Больше всего таких вакансий в Москве — 29 и Краснодарском крае — 27. Менее десяти подобных вакансий предлагают в Челябинской области (9), Башкортостане и Самарской области (по 8), Свердловской области и Татарстане (по 7), Новосибирской области и Пермском крае, а также Санкт-Петербурге (5). В газете уточняют, что среди тех, кому предлагают зарплату в 1 млн рублей, есть вакансии менеджеров высшего звена: коммерческий или технический директоры, е-commerce директор, руководитель «нестандартных проектов» или IT-руководитель. Также в перечне «вакансий на миллион» есть предложения «стать личным помощником по бизнесу для руководителя-фрукторианца». А еще 1 млн рублей готовы платить работодатели стоматологу-хирургу.

Автобусам предлагают заменить арест на задержание. Как информирует «Парламентская газета», в Госдуму внесён законопроект, предлагающий задерживать пассажирские автобусы при отсутствии карты маршрута регулярных перевозок, если наличие такой карты является обязательным. Сегодня Госавтотранснадзор применяет в отношении нелегальных перевозчиков арест их транспорта. Это означает издержки — на охрану, эвакуатор, место для стоянки. А при задержании транспорта все это оплачивает лицо, привлечённое к административной ответственности, пояснили в газете, поэтому это будет являться гораздо более действенной мерой противодействия нелегальным перевозкам. Отмечается, что авторами инициативы выступили Госсобрание Башкортостана и депутат Госдумы Рафаэль Марданшин.

За что арестовали начальника управления МЧС Башкирии? По данным телеканала RT, 41-летний начальник управления МЧС Башкирии, расположенного в ЗАТО Межгорье, «арестован по обвинению в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере». Суд заключил его под стражу. Как выяснилось, в 2016-2017 годах обвиняемый «оформлял и передавал в бухгалтерию учреждения фиктивные документы с целью получения им и его подчинёнными на системной основе дополнительной материальной помощи в виде денежных средств якобы на оплату дорогостоящего лечения и дорогостоящих лекарств». Отмечается, что ни один из сотрудников не имел медицинских показаний для получения этого вида выплат, а деньги злоумышленники тратили на собственные нужды. «За покровительство обвиняемый получил более 4,2 млн рублей», — уточнили в издании.

Как «Салават Юлаев» обеспечил себе участие в плей-офф, рассказали многие СМИ. 17 февраля в Уфе в матче регулярного чемпионата ХК «Салават Юлаев» победил «Сочи» со счётом 2:0 и тем самым гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ, говорится на «Матч ТВ». Отмечается, что «победу уфимской команде принесли точные броски Александра Кадейкина, который реализовал большинство в третьем периоде, и Линуса Умарка, поразившего уже пустые ворота «Сочи» в концовке встречи». Уфимская команда занимает 6-е место в Восточной конференции и гарантировала себе участие в плей-офф КХЛ-2020, добавили на спортканале.