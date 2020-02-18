Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии продолжительность «комендантского часа» увеличится на один час Фото: ИА «Башинформ»

Продолжительность комендантского часа для детей в летний период будет увеличена на один час. Депутаты Госсобрания Башкирии планируют принять изменения в статью 1 Закона Башкортостана «Об основных гарантиях прав ребенка в республике» на ближайшем пленарном заседании парламента 27 февраля. По действующему законодательству дети в возрасте до 17 лет не имеют права находиться в общественных местах без родителей с 1 мая по 30 сентября с 24 до 6 часов.

Депутаты предлагают увеличить этот период на один час – с 23 до 6 часов. Продолжительность «комендантского часа» в течение остального года останется без изменения – с 22 до 6 часов. Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев напомнил, что федеральным законодательством «комендантский час» установлен на протяжении всего года с 22 до 6 часов. Регионы вправе сами устанавливать время, учитывая сезонные и климатические условия. В Башкортостане это право и было реализовано путем сокращения комендантского часа в летний период на два часа.

«Однако несколько лет назад произошел отказ от так называемого летнего времени. Темнеть летом стало на час раньше. В связи с этим и «комендантский час» целесообразно начинать не в 24, а в 23 часа, – считает Константин Толкачев. – Кроме того, просьбы об его увеличении поступали нам от педагогов, родительского сообщества, правоохранителей. Сокращение на целых два часа установленной на федеральном уровне продолжительности «комендантского часа» точно не сказывается положительным образом на профилактике безнадзорности детей».

По мнению Константина Толкачева, данное решение доказало свою эффективность. Преступность среди несовершеннолетних сокращается. Из двух детских колоний, расположенных на территории республики, одна уже закрыта, рассматривается вопрос о закрытии второй.