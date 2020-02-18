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В Гострудинспекции Башкирии сообщили, из-за чего гибнут работники на производстве

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Гострудинспекции Башкирии сообщили, из-за чего гибнут работники на производстве Фото: Валерий Шахов

В Уфе 18 февраля на встрече с журналистами руководитель Гострудинспекции Башкирии Татьяна Астрелина назвала основные виды несчастных случаев на производстве в 2019 году. Чаще всего работники гибнут и травмируются при падении с высоты: 37 случаев (27,8%): один групповой, 29 тяжелых и семь смертельных. От воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин в прошлом году произошло 32 несчастных случая (15,9%): 26 тяжелых и шесть смертельных. В результате транспортных происшествий произошло 17 случаев (12,8%): четыре групповых, шесть — с тяжелым исходом и семь — со смертельным. Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли стали причиной 15 несчастных случаев (11,3%): 12 — с тяжелым и три — со смертельным исходом.

«Причина большинства несчастных случаев носит организационный характер, то есть, их устранение не требует больших финансовых вложений, как часто это пытаются преподнести работодатели. В первую очередь это неудовлетворительная организация производства работ, нарушение технологического процесса, неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест», — пояснила Татьяна Астрелина.

Она сообщила, что в 2019 году по результатам расследований несчастных случаев было наложено 373 административных штрафа на сумму более 17 миллионов рублей. Кроме того, из-за произошедших несчастных случаев было проведено 126 внеплановых проверок, по результатам которых наложено 286 административных штрафов на порядка 13 миллионов рублей.

«По результатам проведенных расследований 74 материала направлены в органы следствия для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела, из них по 12 возбуждены уголовные дела», — добавила руководитель Гострудинспекции Башкирии.

Ксения Калинина
Теги: Гострудинспекция РБ
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